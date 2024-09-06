「野豬騎士來囉」鈴聲嚇到黃國昌！意思由來秒懂　8年前廣告翻紅

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▲野豬騎士在《部落衝突》、《皇室戰爭》中都是隊伍的核心角色，個性也相當討喜。（圖／皇室衝突粉專）

台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城案，昨（5）日柯文哲遭羈押禁見前，民眾黨中央緊急應變小組召開記者會，共同召集人黃國昌準備發言前，，而這句源自於8年前的手遊廣告詞也重新翻紅，不只在社群快速擴散，YouTube原片也湧入爆量網友朝聖，《NOWnews》透過本文，帶讀者認識這具極具魔性的廣告詞從何而來。2016年，芬蘭遊戲廠商Supercell製作的手遊《部落衝突》、《皇室戰爭》登陸台灣，並製作一系列動畫吸引玩家，而；而野豬騎士在登場前的一句「野豬騎士來囉」，透過電視廣告不斷放送，成為校園內學生的口頭禪，洗腦的廣告詞成為茶餘飯後的討論焦點，更衍生不少梗圖。，皮膚黝黑、滿身肌肉且留著龐克頭的戰士騎著野豬的外型讓人不注意都難，而野豬騎士在遊戲中也是玩家的「進攻箭頭」，在牌組中通常擔任主要的傷害輸出，野豬騎士以跳躍過任何圍牆，無視敵人，直衝對方建築物進行攻城。有趣的是，，用1分鐘的遊戲畫面搭配連恩尼遜站台，殺出重圍榮獲2015年最受歡迎的超級盃廣告前5名，也藉此在國際打響知名度，而野豬騎士的身影也有在超級盃廣告中亮相。民眾黨記者會的小插曲，意外讓腥風血雨的政治話題產生更有趣的話題，在記者會畫面流出後，YouTube野豬騎士的原廣告也再次湧入大批網友，「衝著黃國昌來的」、「奇怪的演算法」、「要改鈴聲的+1」，而YouTube上還有許多翻版配音，包括「野豬騎士回家囉」、「野豬騎士360度視角」等，都重新掀起話題。