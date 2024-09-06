大谷翔平拿國聯MVP？最大競爭者出現　最佳教頭：大谷做不到這點

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大都會游擊手Francisco LindorLindor本季出賽140場，打擊率.274，貢獻30轟、84打點與26次盜壘。前大都會總教練Showalter支持Lindor角逐MVP，稱他在場內外皆是球隊領袖。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟國聯MVP競爭進入白熱化，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平目前累計44轟、46盜，距離史無前例的「50-50」紀錄僅一步之遙，。然而，Lindor的表現同樣不容小覷，本季出賽140場，打擊率.274，貢獻30支全壘打、84分打點與26次盜壘，被視為是大谷拿國聯MVP的最大競爭對手。美國經典賽教頭Mark DeRosa在《MLB Central》節目中，針對這場MVP之爭發表看法，表明他支持大谷翔平，「比起Lindor，大谷盜壘成功多出20次，這就是他們在MVP競爭中的決定性差距。」他還補充道：「大谷是棒球界最具天賦的選手，所以我支持他。」然而，DeRosa也指出，如果Lindor在剩餘比賽再擊出5支至7支全壘打，將讓MVP競爭更激烈，「當大谷在休息區觀看打擊影片檢討時，Lindor卻在場上守游擊，並率領球隊衝擊季後賽，這樣的情況會讓MVP之爭更加激烈。」既然有人挺大谷，也有人挺Lindor，生涯四度奪年度最佳教練的Buck Showalter則是站上Lindor這一邊，「國聯MVP我會選Lindor，他可以在一場比賽沒有安打，但仍然幫助球隊贏球，而那些指定打擊（意指大谷）沒辦法做到這一點。」Showalter還提到，Lindor是一名很棒的休息室領袖。根據《Fangraphs》數據顯示，Lindor的WAR（勝場貢獻值）為7.2，而大谷則為6.7，Lindor在MVP爭奪戰頗具競爭力。而Lindor本身對於MVP的渴望也表露無遺，「如果我能獲選MVP，那感覺就像是一場夢；不過相比之下，我更想要的是奪得世界大賽冠軍。」