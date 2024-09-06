酸館長是台灣最會掰的人！吳靜怡揭看這關鍵「民眾黨就完蛋」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，遭北院裁定羈押禁見。對此，時事評論員、前幕僚吳靜怡今（6）日在《鄉民大學問》諷刺，曾說要烙百倍人的「館長」陳之漢是全台灣最會掰的人，而民眾黨要把小草情緒炒到最高點，想要產生政治對抗政治，卻不看事證。NOWnews節目《鄉民大學問》今天邀請立委葉元之、時事評論員吳靜怡、柯昱安（小牛）、老師黃益中、律師詹傑翔談論時事議題。針對柯文哲被羈押禁見後，即有影片釋出，吳靜怡表示，柯文哲錄影就是要安撫小草，相信柯心裡早就有底，而他也知道小草一定會群起激昂、怕有激進行為，所以要hold住小草情緒。對於「館長」陳之漢曾稱柯文哲若被羈押，將烙十倍、百倍的人出來，吳靜怡諷刺，全台灣最會掰就是館長，民眾黨把小草情緒炒到最高點，想要產生政治對抗政治，卻看不到事證在哪。吳靜怡提到，裁決書中出現不明金流，在柯文哲太太陳佩琪、小孩戶頭中，因此陳佩琪也開始捍衛金流沒問題，而不明金流唯一解套方式就是讓它透明。針對民眾黨決議，將全黨動員全國開講，第一站會在周日晚上6點半在北市濟南路群賢樓前第一場開講。對此，吳靜怡感嘆，柯文哲就是藝人，從裁決書內可看出，柯是精明幹練男人，還會管理金流，這讓人意外；她說，相信民眾黨開講時，會透過論述強調柯文哲被政治迫害，但該場地與青鳥行動有點重疊，因此要看現場有沒有年輕人，若年齡層差很多，民眾黨就完蛋。吳靜怡直言，當時在北檢場外，看到民眾黨還有遊覽車，將人從台南載到台北，與柯文哲當初說的菁英政黨已經不一樣了。