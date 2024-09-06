元真健康事業「以會養會」違法招募會員　公平會：開罰160萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀

經營傳直銷相關業的「元真健康事業股份有限公司」，去年被踢爆以民間互助會「168互助公司」名義合會招募傳銷會員，違法「以會養會」。公平會日前開會決議，指元真公司，違法《多層次傳銷管理法》多項規定，合計開罰160萬元；此案為國內首例以合會組織招募的違法案件。元真公司去年被爆出，以民間互助會168公司為名義，合作共同制定收取服務費數額、168公司贈送合會會員元真公司商品、傳銷經營權，元真公司開立銷售商品發票給168公司等。公平會經查，確認與2家公司實有共同假借合會名義，招募傳銷商之實。公平會副主委陳志民受訪說明，一家公司要進行多層次傳銷，都必須事先向公平會報備及提供相關辦法，但元真公司假借民間互助會組織招募會員，規避掉相關法律規範。而元真實施「元真互助購物網獎金」等內容，未於實施前向公平會報備，且該公司以官方帳號於168互助公司之LINE群組公告不得退換貨，也有以不當方式阻撓傳銷商行使退貨權利之效果，也違反傳銷法規定。因此，公平會決議，元真公司、其負責人及168互助公司因違反傳銷法第7條、第11條規定，針對元真公司100萬元罰鍰，其負責人20萬元罰鍰；168互助公司依行政罰法處40萬元罰鍰，總計處160萬元罰鍰。