世界盃資格賽／南韓爆冷0:0踢和巴勒斯坦　6萬球迷不爽要主帥下台

2026美加墨世界盃亞洲區資格賽第三輪，在昨（5）晚間開踢，首場小組賽爆出多場冷門，擁有孫興慜和李剛仁兩大旅歐球星的南韓，在首場比賽面對巴勒斯坦，整體進攻熄火，最終南韓0:0爆冷踢和巴勒斯坦，昨晚進場的6萬名南韓球迷，也大喊要南韓國家隊總教練洪明甫下台。除了南韓外，澳洲在昨晚對上巴林，在下半場第83分鐘，澳洲後衛Harry Souttar自擺烏龍，送給巴林一球，隨後澳洲無法取得進球，最終巴林爆冷以1:0擊敗澳洲，成為首輪小組賽最大冷門。
南韓進攻乏力 爆冷踢和巴勒斯坦
南韓在世界盃亞洲區資格賽第三輪首場比賽對上巴勒斯坦，外界原先預期是一場一面倒的比賽，但上半場巴勒斯坦來勢洶洶，第22分鐘就進球，但最終被吹判越位進球不算，上半場兩隊0:0戰平，下半場南韓開啟進攻模式，但始終無法攻破巴勒斯坦球門，終場巴勒斯坦爆冷以0:0踢和南韓。
昨晚南韓的比賽吸引近6萬名球迷進場觀賽，但南韓卻踢出差強人意的內容，賽前球迷就因不滿南韓足協，而在場邊拉起橫幅，在看到球隊踢出差勁表現後，更是大喊要總教練洪明甫下台負責。
澳洲自擺烏龍 巴林笑取三分積分
除了南韓外，澳洲在昨晚對上巴林，在下半場第83分鐘，澳洲後衛Harry Souttar自擺烏龍，送給巴林一球，隨後澳洲無法取得進球，最終巴林爆冷以1:0擊敗澳洲，成為首輪小組賽最大冷門。
此外徵召多名混血球員的印尼首戰對上沙烏地阿拉伯，雙方最終以1:1踢和，印尼近年來徵召大量混血球員加入國家隊，其中不乏在荷甲一線隊踢球的選手，整理實力提升不少，在首場小組賽踢和沙烏地阿拉伯就是最好的證明。
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南韓在世界盃亞洲區資格賽第三輪首場比賽對上巴勒斯坦，外界原先預期是一場一面倒的比賽，但上半場巴勒斯坦來勢洶洶，第22分鐘就進球，但最終被吹判越位進球不算，上半場兩隊0:0戰平，下半場南韓開啟進攻模式，但始終無法攻破巴勒斯坦球門，終場巴勒斯坦爆冷以0:0踢和南韓。
昨晚南韓的比賽吸引近6萬名球迷進場觀賽，但南韓卻踢出差強人意的內容，賽前球迷就因不滿南韓足協，而在場邊拉起橫幅，在看到球隊踢出差勁表現後，更是大喊要總教練洪明甫下台負責。
澳洲自擺烏龍 巴林笑取三分積分
除了南韓外，澳洲在昨晚對上巴林，在下半場第83分鐘，澳洲後衛Harry Souttar自擺烏龍，送給巴林一球，隨後澳洲無法取得進球，最終巴林爆冷以1:0擊敗澳洲，成為首輪小組賽最大冷門。
此外徵召多名混血球員的印尼首戰對上沙烏地阿拉伯，雙方最終以1:1踢和，印尼近年來徵召大量混血球員加入國家隊，其中不乏在荷甲一線隊踢球的選手，整理實力提升不少，在首場小組賽踢和沙烏地阿拉伯就是最好的證明。