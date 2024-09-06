世界盃資格賽／南韓爆冷0:0踢和巴勒斯坦　6萬球迷不爽要主帥下台

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南韓0:0爆冷踢和巴勒斯坦，昨晚進場的6萬名南韓球迷，也大喊要南韓國家隊總教練洪明甫下台。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃亞洲區資格賽第三輪，在昨（5）晚間開踢，首場小組賽爆出多場冷門，除了南韓外，澳洲在昨晚對上巴林，在下半場第83分鐘，澳洲後衛Harry Souttar自擺烏龍，送給巴林一球，隨後澳洲無法取得進球，最終巴林爆冷以1:0擊敗澳洲，成為首輪小組賽最大冷門。南韓在世界盃亞洲區資格賽第三輪首場比賽對上巴勒斯坦，外界原先預期是一場一面倒的比賽，但上半場巴勒斯坦來勢洶洶，第22分鐘就進球，但最終被吹判越位進球不算，上半場兩隊0:0戰平，下半場南韓開啟進攻模式，但始終無法攻破巴勒斯坦球門，終場巴勒斯坦爆冷以0:0踢和南韓。除了南韓外，澳洲在昨晚對上巴林，在下半場第83分鐘，澳洲後衛Harry Souttar自擺烏龍，送給巴林一球，隨後澳洲無法取得進球，最終巴林爆冷以1:0擊敗澳洲，成為首輪小組賽最大冷門。