李明依疑轟柯文哲是詐騙集團？不忍開嗆痛批政客「被權錢綁架」

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▲李明依沮喪寫下：「我們相信的清廉的政治人物，一個個都被權利和金錢綁架」，不禁感嘆原來這就是政客口中的「為民服務」。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲李明依臉書以紀錄日常為主，難得寫下長篇貼文，表達對政治人物的不滿。（圖／李明依 臉書）

▲柯文哲無保請回遭逆轉成羈押禁見。（圖／記者李政龍攝，2024.09.05）

民眾黨主席柯文哲因「京華城弊案」涉嫌違反《貪汙治罪條例》、政治獻金不實等，昨（5）日北檢最終裁定將柯文哲羈押禁見。歌手兼職主持人的李明依自6年前罹患癌症後漸漸淡出娛樂圈，但提到此案件也忍不住發文聲討，疑似還直言怒罵民眾黨：「你們的行為跟詐騙集團有什麼兩樣！」時常在臉書分享心情的李明依，近日眼見「京華城弊案」一事越演越烈，牽涉越來越多政府官員入局，有感而發的她再度在臉書分享對此事的看法，沮喪寫下：「我們相信的清廉的政治人物，一個個都被權利和金錢綁架」，她也失望表示，沒有人會因為把這些政治人物關起來而感到開心，反而是會心寒、難過，更感嘆原來這就是政客口中的「為民服務」。李明依還點出自己所觀察的「富者恆富，窮者更窮」的社會現況，加上近日政客們捲進貪汙案一事，讓她憤怒喊話：「你們的行為跟詐騙集團有什麼兩樣？」李明依在文末還打上了：「原來你們也是詐騙集團」的標籤，並配上哭哭的表情符號，似乎是在影射非藍非綠的民眾黨最終也逃不過被錢、權蒙蔽，通篇貼文雖未指名道姓，但也引起不少人的共鳴。今年58歲的李明依早在2018年時曾罹患甲狀腺癌，後又因頸椎間盤突出動過手術，近年來相當注重健康的她平時多以打羽毛球活動身體，目前除了膽固醇超標外一切健康狀態良好。作為虔誠基督徒的她也積極熱衷從事公益活動，李明依昨天出席公益團體天使心家族「主愛樓」的落成典禮時，提到自己發文聲討政客一事，她也坦言認為在位者應該要比一般人更有愛心，運用更多的資源幫助弱勢團體，而不是把錢放進自己口袋。