幻藍小熊「叩叩舞」掀熱潮！ILY:1發起舞蹈挑戰　連阿信也淪陷了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天阿信日前發IG限動為幻藍小熊加油。（圖／阿信IG）

▲幻藍小熊推出〈COCOCO〉讓全網中毒，且MV僅上架3天就突破250萬大關。（圖／天空娛樂提供）

GENBLUE幻藍小熊新歌〈COCOCO〉LEVEL UP舞力全開，掀魔性「叩叩舞」風潮，超炫吸睛MV一上架就湧進許多網友觀看，不僅YT點擊在短短不到24小時內突破百萬大關，累積3天總點閱更突破250萬大關，也初登韓國SBS M《THE SHOW》、阿里郎《Simply K-POP》、MBC M的《SHOW CHAMPION》等各大打歌舞台等宣傳加乘效益。此外，韓國女團ILY:1更發起舞蹈挑戰，五月天阿信也在IG幫忙轉發。幻藍小熊挺過9個月練習生苦訓，不但成為首位在韓國出道的台灣女團，登上韓國打歌舞台，更讓「幻藍小熊」四個斗大的中文字出現在舞台上，隨著節目放送在國際間飄洋，更成為正港台灣之光。而新歌洗腦及爆擊心臟的魅力更掀起全體應援「骨牌效應」，不但造成韓國粉絲集體追星，還讓100位台灣粉絲組團特別飛到韓國支持，為此天空娛樂還特別準備咖啡應援車來逆應援粉絲感謝他們熱情相挺，更有台灣及日本粉絲為了慶祝GENBLUE幻藍小熊在韓國出道，大手筆地在紐約時代廣場及東京澀谷街道租下戶外大型廣告為她們做應援宣傳。值得一提的是，韓國女團ILY:1更發起舞蹈挑戰，大跳〈COCOCO〉展現柔媚舞功，為GENBLUE幻藍小熊打氣。而最令人驚喜的莫過於天團五月天主唱阿信日前更無預警在IG、FB的限時動態上轉發〈COCOCO〉預告片為她們加油，讓幻藍小熊一出道就備受關愛，也成為持續挺進國際的最佳動力。而幻藍小熊靠著〈COCOCO〉順利叩關全世界造成全網「中毒」熱潮，歸功於台韓跨海團隊傾心傾力投入心血成本的超酷炫吸睛MV，為此天空娛樂特別砸下千萬台幣重金，並力邀曾經與SM、CJ E&M、KIA等品牌及BTS、EXO等大咖藝人合作過的導演林正國導演執導，攝影師則請來曾拍攝過New Jeans作品的張材旭操刀， 韓國團隊特別透過結合AI及傳統CG製作技術，並以韓國現今最新最強的虛擬棚呈現！而這次拍攝MV，最讓幻藍小熊難忘的莫過於超炫的藍寶基尼跑車，首次變身女飆車仔坐千萬跑車上拍攝的她們，嗨翻之餘同時也戰戰兢兢，隊長XXIN表示，「因為是人生中第一次坐上這麼貴的跑車，而且還在駕駛座上，很怕動作太大弄壞車子，拍起來大家都膽戰心驚，但真的也是畢生難忘的經驗！當時輪流坐副駕的人是毓和NICO，之後最大的夢想就是如果有機會一定要開車載團員們一起去旅行！」