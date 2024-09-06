培育科技人才　緯創與群聯攜手陽明交大沙崙建教研大樓

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▲緯創資通與陽明交大產學合作 於臺南沙崙捐建「緯創樓」。（圖／南市府提供）

繼IC大廠聯詠科技擴大投資進駐南科、AMD於臺南設立研發中心，全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片供應商-群聯電子與電子五哥之一的緯創資通，攜手國立陽明交通大學產學合作投資逾23億元，在臺南沙崙捐建2棟教研大樓，預計116年中完工，不僅培育更多科技人才，也為臺南AI產業發展帶來重要進程。市長黃偉哲表示，該兩件產學合作案已納入由其召開之投資會報列管，將從行政上要求各權管機關主動關懷、跟催、協助與強化橫向聯繫，未來不管建照、使照、用電、汙水納管、消防等投資事宜，南市府皆會全力協助，以協助儘早落實投資，一同為南臺灣高科技產業注入新動力，完整臺南產業生態系。經濟發展局林榮川局長表示，群聯電子投資13.5億元捐建「群聯樓」，未來完工後將帶來NAND儲存AI應用開發提升附加價值、高階客制化SSD研發設計提高國際競爭力及市占率、區域化服務更多國際廠商促成國際合作等效益。緯創資通專注於研發資訊及通訊科技產品，此次投資9.54億元捐建「緯創樓」，技術領域涵蓋AI、車載、自動化i4.0等科技。通過這次合作，群聯電子與緯創資通將共同促進AI技術和智慧製造的創新與應用。市府招商團隊將持續推動AI產業化、產業AI化，公私協力共創最大經濟效益。