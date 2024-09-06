鍾小平質疑買4300萬商辦與京華城有關　陳智菡曝契約書打臉

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▲民眾黨公布柯文哲購置商辦「所有權買賣移轉契約書」。（圖／民眾黨提供）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積弊案，北院昨日二度召開羈押庭，結果呈現大逆轉，由前次無保請回變為羈押禁見。國民黨台北市議員鍾小平質疑，柯文哲購入的4300萬元商辦，屋主與京華城有關。對此，民眾黨今（6）日出示商辦的「所有權買賣移轉契約書」自清，證明確實由房屋仲介安排看屋，與京華城無關，奉勸鍾小平要拿出具體證據，否則將吃上官司。民眾黨中央緊急應變小組今日上午８點舉行擴大會議，討論柯文哲被羈押禁見後的後續因應作為。會後宣布中央緊急應變小組決議內容。媒體詢問鍾小平質疑4300萬商辦與京華城有關？民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，鍾小平潑糞的內容沒有提出任何證據，鍾小平指稱4300萬元的商辦，是來自於京華城的後謝，但沒有任何證據，並稱商辦的屋主，是京華城董事長陳玉坤的兒子。陳智菡出示契約書，當中顯示出售人為陳姓兄弟，兩人年齡分別為68、75歲，兩人持有該物件約30餘年。陳智菡表示，除非陳玉坤有兒子是這兩個歲數，否則鍾小平的說法是不成立的，她也期待鍾小平拿出更多證據。陳智菡強調，柯文哲妻子陳佩琪已說過購屋資金亦來自柯文哲個人選舉補助款，絕非鍾小平所指控之「假買賣，真後謝」，民眾黨將備妥更多證據，以昭公信、不容鍾小平含血噴人、惡意抹黑。她說，除非鍾小平能拿出具體證據，證明這兩名屋主與陳玉坤有關，否則恐怕要吃上官司。