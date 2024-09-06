22年前本土劇神預言柯文哲事件！《霹靂火》對話曝堪稱台版辛普森

40歲還在跳！南韓「最長壽啦啦隊女神」裴垂鉉秀6塊腹肌辣翻

記者藍詩孟／綜合報導

▲南韓美魔女裴垂鉉40歲了依舊熱愛啦啦隊的工作，平時還會參加健美比賽，更擁有超狂6塊腹肌。（圖／baeja_07 IG）
▲南韓美魔女裴垂鉉40歲了依舊熱愛啦啦隊的工作，平時還會參加健美比賽，更擁有超狂6塊腹肌。（圖／baeja_07 IG）
許多民眾普遍認為啦啦隊成員都是年輕女孩，但南韓啦啦隊傳奇女神裴垂鉉（배수현），今年已經40歲了，仍在球場上揮灑汗水替球隊應援，有「最長壽啦啦隊女神」的封號，無疑是體育和娛樂界的代表性人物！裴垂鉉自2003年加入啦啦隊以來，已經在這個領域耕耘超過20年，如今裴垂鉉仍然是韓國職棒SSG登陸者啦啦隊的核心成員，她凍齡的美貌和沒有一絲贅肉的好身材，在近日也掀起粉絲關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲南韓啦啦隊傳奇女神！裴垂鉉健美身材超狂（圖／baeja_07 IG）
▲裴垂鉉身材超緊實，平時除了跳啦啦隊外，也愛參加健美比賽。（圖／baeja_07 IG）
南韓啦啦隊傳奇女神！裴垂鉉健美身材超狂

身高176公分的裴垂鉉，不僅擁有姣好外型，沒有一絲贅肉的健美選手身材，更經常成為眾人矚目焦點。她在2003年加入啦啦隊後，也經常參加健美比賽，曾多次獲得冠軍；對身材的堅持和狂熱讓裴垂鉉練出超堅挺的6塊腹肌，有別於一般啦啦隊員，健康的古銅色膚色更是裴垂鉉在球場上一眼就能被粉絲認出的關鍵。

▲從小就有聽力障礙！裴垂鉉克服困難跳20年啦啦隊 今年已經40歲。（圖／baeja_07 IG）
▲裴垂鉉當了20年的啦啦隊女孩，日前剛過40歲生日。（圖／baeja_07 IG）
從小就有聽力障礙！裴垂鉉克服困難跳20年啦啦隊

事實上，樂觀開朗的裴垂鉉有聽力障礙，但她從小就跟爸爸一起看棒球，加上對舞蹈極具天賦，因此才克服困難在19歲那年加入啦啦隊。除了在韓國職棒「SSG登陸者」應援超過20年外，裴垂鉉同時也當過籃球、排球的啦啦隊員；她對這份工作的熱情從未消退，今年7月剛過40歲生日的她，仍在球場上發光發熱，也讓她獲得最長壽啦啦隊員的封號。

裴垂鉉除了愛健身外，她私下也熱愛旅遊，經常在社群平台上跟粉絲分享自己的生活動態。裴垂鉉曾曝光一組性感寫真照，只見她穿著白色內衣，露出完美的6塊腹肌，肌肉線條緊實又火辣，吸引12萬名粉絲按讚，自律的生活和凍齡外貌，讓裴垂鉉在啦啦隊圈子中屹立不搖。


陳晨威外婆過世奪MVP淚崩！啦啦隊沐妍竟拱「跳舞給阿嬤看」挨轟

在韓國跳17年啦啦隊　女神自爆「鼻酸收入」！難怪大家愛來台灣

李多慧來台520天！最強啦啦隊女神｢不敗原因」曝光：連女生都愛

李珠珢突遭韓網攻擊沒禮貌！熱舞影片「馬賽克隊友」真實原因曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生