40歲還在跳！南韓「最長壽啦啦隊女神」裴垂鉉秀6塊腹肌辣翻

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▲裴垂鉉身材超緊實，平時除了跳啦啦隊外，也愛參加健美比賽。（圖／baeja_07 IG）

▲裴垂鉉當了20年的啦啦隊女孩，日前剛過40歲生日。（圖／baeja_07 IG）

許多民眾普遍認為啦啦隊成員都是年輕女孩，但南韓啦啦隊傳奇女神裴垂鉉（배수현），今年已經40歲了，仍在球場上揮灑汗水替球隊應援，有「最長壽啦啦隊女神」的封號，無疑是體育和娛樂界的代表性人物！裴垂鉉自2003年加入啦啦隊以來，已經在這個領域耕耘超過20年，如今裴垂鉉仍然是韓國職棒SSG登陸者啦啦隊的核心成員，她凍齡的美貌和沒有一絲贅肉的好身材，在近日也掀起粉絲關注。身高176公分的裴垂鉉，不僅擁有姣好外型，沒有一絲贅肉的健美選手身材，更經常成為眾人矚目焦點。她在2003年加入啦啦隊後，也經常參加健美比賽，曾多次獲得冠軍；對身材的堅持和狂熱讓裴垂鉉練出超堅挺的6塊腹肌，有別於一般啦啦隊員，健康的古銅色膚色更是裴垂鉉在球場上一眼就能被粉絲認出的關鍵。事實上，樂觀開朗的裴垂鉉有聽力障礙，但她從小就跟爸爸一起看棒球，加上對舞蹈極具天賦，因此才克服困難在19歲那年加入啦啦隊。除了在韓國職棒「SSG登陸者」應援超過20年外，裴垂鉉同時也當過籃球、排球的啦啦隊員；她對這份工作的熱情從未消退，今年7月剛過40歲生日的她，仍在球場上發光發熱，也讓她獲得最長壽啦啦隊員的封號。裴垂鉉除了愛健身外，她私下也熱愛旅遊，經常在社群平台上跟粉絲分享自己的生活動態。裴垂鉉曾曝光一組性感寫真照，只見她穿著白色內衣，露出完美的6塊腹肌，肌肉線條緊實又火辣，吸引12萬名粉絲按讚，自律的生活和凍齡外貌，讓裴垂鉉在啦啦隊圈子中屹立不搖。