北市行車糾紛！囂張賓士男拿斧頭嗆聲　狠砍騎士飆髒話：去告我啦

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5日上午10時許，台北市中正區金山南路一段，發生一起行車糾紛，當時24歲的龔姓男子，騎乘機車載著莊姓女子，行經該路口時，為閃避一台突然竄出的賓士車，瞄了賓士駕駛一眼，此舉疑似引起賓士車駕駛左姓男子不滿，於停等紅綠燈時，左男竟拿著斧頭與騎士龔男理論，還持斧頭攻擊對方頭部，事後龔男驗傷報警處理，警方已受理正持續追查中。據了解，騎士龔男因閃避賓士車，而瞄了28歲賓士車駕駛左男一眼，引起左男不滿，其竟持斧頭下車理論，雙方爆發爭執，左男連爆粗口狂罵三字經，騎士龔男也回嗆，之後左男持斧頭，朝龔男帶著安全帽的頭部狠砍3下，嗆聲要對方不要錄影，還撂狠話「我叫左XX，可以告我啦」。警方當時有獲報到場，但左男已離開現場，騎士龔男前往就醫驗傷，並到派出所提告，警方也依照規定受理，已通知左姓駕駛到案說明，全案朝毀損、恐嚇罪嫌偵辦。而左男囂張的畫面也被PO網，其過去曾自稱四海幫海巨堂大哥，並涉及詐賭、仙人跳等案件。