摩羯颱風成「2024風王」 ！估傍晚前登海南至廣東　閃電先劃天際

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「摩羯」颱風昨日增強為強烈颱風後，強度一路持續增強，根據中央氣象署資料，今（6）日早上8時近中心最大風速為58公尺/秒，已超過凱米颱風成為今年「風王」。預估颱風中心今日傍晚前後將在海南文昌到廣東雷州半島沿海一帶登陸，中國中央氣象台則警告，摩摩羯的強度極為罕見，將為海南和廣東帶來17級風以上的狂風，而在颱風暴風圈侵襲前，海南島就已出現驚人閃電。面對可能是近十年來登陸中國的最強颱風，中國中央氣象台發布最高等級的颱風紅色預警，摩羯強度在中國評極為最高等級的超強颱風級，最大風力17級以上，68公尺/秒（約245公里/小時），七級暴風圈半徑300至350公里，十級半徑120公里，十二級半徑60公里。中國氣象單位預估，摩羯颱風最大登陸可能在海南文昌到廣東雷州沿海一帶，然後移入北部灣海面，目前摩羯颱風中心距海南文昌市僅剩下150公里。摩羯颱風暴風圈還沒橫掃，外圍環流就先為海南島和廣東沿海帶來巨大風雨和閃電，4日傍晚外圍環流為海南沿海帶來巨型紫色閃電，照亮漆黑夜空，海南大學海甸校區上空出現電閃雷鳴，滾滾驚雷讓學生們發出尖叫。