柯文哲參政10年進看守所！他嘆：2018開始變樣　堅持的價值不見了

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院昨日更裁大逆轉，裁定柯文哲羈押禁見。柯文哲10年前的9月5日宣布參選台北市長，10年後卻進了土城看守所，曾任民眾黨文宣部主任的柯昱安說覺得很感慨，這十年來，柯文哲堅持的價值都不見了。柯昱安上午接受媒體人黃揚明專訪。柯昱安說，柯文哲10年前崛起，是因為背後代表的價值理念，大家不是相信柯文哲個人，是相信他彰顯的價值，但現在都逐一崩解，例如公開透明，這次政治獻金爭議，民眾黨說清楚了嗎？柯文哲用個人名義買商辦，有先跟大家說嗎？柯昱安也提到，柯文哲不斷說要相信制度、不是相信個人，但柯文哲卻寧願相信自己的親信李文宗兄妹，放棄自己堅持的SOP，還有像藍白合的反反覆覆，讓很多幕僚都無所適從，柯文哲後來自己跟財團的關係，也沒有精準拿捏，從2018年後，就漸漸變了樣。柯昱安說，很多跟柯文哲翻臉離開的幕僚，大家組成的退輔會群組，看到柯文哲被收押，沒有開心，只有唏噓。