陳佩琪ATM存百萬現金惹議！她強調「個人理財」、別和市政綁一起

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民眾黨主席柯文哲捲京華城案，5日下午，遭北院裁定羈押禁見，搭囚車被送往台北看守所。今天6日上午，妻子陳佩琪現身，帶著枕頭與書本來探視丈夫，對於先前媒體報導她到ATM存百萬，她表示，已針對家中金流提供資料，也清楚說明金流從何而來，並強調，去ATM存錢是個人理財，別和市政綁一起。據了解，柯文哲遭羈押送進看守所，今天早上，陳佩琪由立委黃珊珊陪同，抵達台北看守所探視，還帶了2本書《台灣人400年史》、《百年追求》要給柯文哲，但因所方規定限制，精裝版本書皮太厚，以及枕頭涼蓆等福利社均有販售，因此並未送到柯手上。針對媒體爆料她到ATM存百萬，陳佩琪指出，於證人身分被廉政署問訊時，她已將家中金流口頭陳述，還附上銀行資料等，清楚說明金流從何而來，重申沒有任何財產來源不明的金流。陳佩琪表示，自2014年柯文哲參選台北市長後，她因為避免干擾其他民眾，所以很少去銀行臨櫃，選擇去ATM辦理「比較沒有壓力」，怒斥這竟變成羅織罪名的證據。陳佩琪強調，去ATM存錢是個人理財，將柯的稿費 、演講費等，以及家中所用開銷費用存進去，每一筆存款都清清白白，表示「別把她的存款紀錄和柯文哲市政行程綁在一起」，強調與柯文哲市政無關。陳佩琪指出，丈夫被羈押雖然傷心難過，但並沒有哭，更會打起精神與丈夫哲站在同一陣線，一起奮戰。