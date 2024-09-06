信義區「滑板女孩」爆紅！超強技術驚豔外國人　還跟許光漢尬過戲

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▲昨（5）日有民眾在信義區看到有一塊滑板在街道旁，不久後就看到「主人」來領回。（圖／Threads@w_a_y_t_o_u）

▲木木醬在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》當中參與演出，跟男神許光漢尬過戲。（圖／翻攝臉書木木醬 - 滑板女孩）

▲在滑板上360度轉身，也難不倒木木醬。（圖／木木醬 - 滑板女孩授權使用）

信義區最火紅的明星出現了！昨（5）日有民眾在信義區看到有一塊滑板放在街道旁，不久後就看到「主人」來領回，竟然是一隻狗狗，而且還當場上演滑板神技巧，轉彎加速都難不倒牠，影片爆紅後，才發現原來這隻狗狗是超有名的信義區「滑板女孩」木木醬，牠更曾與男神許光漢尬過戲。昨（5）日有網友在社群平台Threads上發文分享一段影片「不知道誰在信義區遺失滑板，好險主人沒多久就來領回了」，只見影片中突然有一隻狗狗走向鏡頭，隨後就踏上了牠專屬的滑板，一路展現超強技巧滑走了，讓拍攝者在鏡頭前不禁讚嘆：「好強哦！也太會滑了」。影片曝光後，立刻吸引超過4萬名網友按讚，並紛紛大讚「我也見過本狗，牠是信義區的滑板明星木木醬」、「我也親眼目睹過，牠會轉彎超強的」、「很多外國旅客看到都拿手機狂拍，牠超有名的」、「有跟木木醬一起玩滑板過，牠超厲害的」、「是信義區狗明星，有跟許光漢拍過電影」。其實這部影片中的「滑板高手」，是名叫木木醬的狗狗，平時常在信義區現身，每天固定行程就是先玩球球，暖身一下，就來跟木木爸要滑板玩，展現超強的滑板技巧。由於信義區來往的各國旅客眾多，因此木木醬在展現滑板神技時，總會讓大批行人停下腳步，拿起手機拍下牠的英姿，說木木醬是信義區最具國際知名度的狗狗明星，可是一點都不誇張。此外，木木醬還在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》當中參與演出，跟日前剛入伍的男神許光漢尬過戲，還在劇中被緊抱在懷裡，女神級待遇羨煞許多女粉絲。《NOWnews》記者也實際訪問木木爸，他表示，木木是傑克羅素梗犬，是現任英國國王查爾斯三世最喜歡的犬種。而傑克羅素梗犬是一個非常聰明和敏捷的犬種，善於觀察和辨識，智商是狗狗界的第8名。至於木木所使用的滑板，則是木木爸特別找店家訂製的，是選用一般三歲小孩子用的滑板，因為還是太長，有把頭尾裁短。而要什麼時候去才能看到木木展現滑板神技呢？木木爸則透露，只要天氣好，約晚上8:00-9:30，都會在信義南山微風廣場出現。