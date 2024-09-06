影／分析柯文哲1狀況能在政壇走跳！葉元之：民眾黨不推代理主席

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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案而被羈押禁見，國民黨立委葉元之今（6）日在《鄉民大學問》指出，若柯文哲沒被查到金流，應該還是會在政壇上走跳，但一旦查到金流就慘了；此外，葉也推斷，民眾黨態度現在是全力挺柯文哲、司法迫害，判定民眾黨不會推代理主席。NOWnews節目《鄉民大學問》今天邀請立委葉元之、時事評論員吳靜怡、柯昱安（小牛）、老師黃益中、律師詹傑翔談論時事議題。葉元之指出，若柯文哲沒被查到金流，應該還是會在政壇上走跳，稱「我是被迫害」，但一有金流就慘了；他提到，若沒有金流，而只是單純被判圖利，民眾黨其實還有得吵、沒有一刀斃命，因為要證明故意圖利，是非常難的，過往圖利都打很久官司、定罪率也較低。葉元之說，民眾黨態度現在是全力挺柯文哲、司法迫害，而他判定民眾黨不會推代理主席，「如果柯文哲進去，馬上推代理主席像話嗎？如果推立委黃國昌做，黃國昌也不敢做啊！」對於柯文哲案國民黨態度上，葉元之也說，就是不要落井下石，就事論事，而有些國民黨議員他們會去監督，也是本於監督市政本質。至於立法院部分，葉元之提到，那就是看議題，比如說民眾黨說要刪除監察院預算，國民黨不可能說一起刪除，但會本於職責審查監察院，如為何藍營縣市發生事情時，都跑得比較快。