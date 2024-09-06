麟洋配主場「最後一舞」落幕！李洋發文：李洋的羽球路未完待續

我是廣告 請繼續往下閱讀

「麟洋配」李洋／王齊麟在2024超級300系列台北羽球公開賽上爆冷輸給楊博涵／劉廣珩，無緣晉級男雙8強，李洋在主場的最後一戰帶著些許遺憾落幕。輸球後李洋發文感謝球迷支持，也寫道：「李洋的羽球路，未完，待續。」要大家期待未來他從不同於選手的道路，繼續為羽球做出貢獻。奧運雙金組合李洋／王齊麟在台北羽球公開賽久違合體，但在昨（5）日男雙16強賽碰上楊博涵／劉廣珩，激戰三局他們最終以總局數1：2落敗，無緣晉級。雖然之後還有BWF年終總決賽要打，不過在主場的賽事這是最後一場。李洋寫道：「謝謝所有球迷們的支持，很可惜沒能在職業選手生涯結束前的最後一戰站上頒獎台，但競技賽事就是如此，即使盡了力也未必能如願，很開心能在自己的家鄉自己的主場再次和大家見面，雖然在今日告別職業選手的生涯，但我不會離開羽球場的，將來我更希望能盡一己之力，傳承交棒給台灣更多優秀的年輕選手們，以不同的身份去延續我的羽球生命、延續我對羽球的熱愛。謝謝所有一路栽培我、支持我、幫助我和陪伴我的所有人。李洋的羽球路~未完，待續。」至於李洋的搭檔王齊麟則是十分自責，稱自己糟糕的表現，「讓大家失望了，還是很謝謝所有人的加油聲，也很抱歉沒辦法讓你們多看幾場比賽，不足的地方會繼續精進，謝謝你們，表現真的爛透了。」李洋在巴黎奧運後處於退役倒數階段，在台北公開賽落幕後是否會有一些特別的告別？此前李洋曾表示：「聽說決賽後會有退役儀式，但到底怎樣還不確定。」