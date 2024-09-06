快訊／林依晨「成都人爭議」後首現身！直球回應：請大家理解

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▲今日記者會等了近30分鐘，林依晨（右）才終於上台。（圖／記者林調遜攝）

▲林依晨今日氣色看起來很好，似乎沒有受到爭議影響。（圖／記者林調遜攝）

▲林依晨今日接受媒體採訪，正面回應「請大家理解」。（圖／記者林調遜攝）

「零負評女神」林依晨日前參加中國真人秀實境節目時，因自稱「我是成都人」，遭到台灣網友炎上，維基百科還被惡搞。而她今（6）日出席代言活動，是風波之後首次露面，看到她身穿白色無袖套裝現身，氣色看起來非常好，一上台就露出甜笑，似乎沒有受到風波影響。而今日雖然受到公關阻攔，林依晨還是針對爭議直球回應，「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」今日活動一開始主辦單位對代言人相當保密，起初也阻擋娛樂線記者，只讓財經和醫藥線記者進入，不予以採訪，所幸經過溝通之後，娛樂線記者終於得以進入。而記者會在11點30分開始，等了許久，林依晨終於在12點02分才上台，氣色看起來很好，看起來沒有受到這次的風波影響，她也分享接受品牌代言的原因，表示社會上很多人都是夾在兩代之間的「三明治族」，但無論職業、性別，很多人都沒有好好照顧自己，而她現在也成為了三明治族，很有共感，才會接下代言。林依晨也透露，自己以前是工作狂，不過後來因為身體抗議了，26歲曾長出腦瘤，後續工作就減少許多，認為最重要的還是家人，工作固然重要，但還是要好好照顧家人，但在這之前應該要照顧好自己，才能照顧好家人。林依晨也提到，除了照顧好自己之外，規畫子女的教育也讓她很有感觸，今天是女兒去上幼兒園的第5天，「她一直哭，說不想去學校，想要跟媽媽在一起，不只物質問題，還需要時間的陪伴」，讓她感覺到蠟燭兩頭燒。原本林依晨今日不接受媒體採訪，不過流程似乎有變動，她也在台上接受聯訪，先是被問到，身為「三明治族」被夾在中間的感受？她表示「有家人和朋友陪伴就還好。」由於日前爆發「成都人」爭議，也讓人好奇她的回應，雖然公關在中間不斷阻擋，但她最後仍直球回應，「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」