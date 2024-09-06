亞洲唯一！紅牛封街賽車展演禁空拍機　盧秀燕：違者重罰30萬

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▲台中市長盧秀燕勘查場地整備進度，維安特勤小組（右）也在現場亮相。（圖／台中市政府提供，2024,09.06）

亞洲今年僅一場封街賽車展演Red Bull Showrun Taichung，9月28日將在台中市政路登場，市長盧秀燕今早勘查場地整備進度，宣布將部署1500警力高度管制，為確保車手和群眾安全，現場禁止使用無人機，一旦升空將重罰30萬。首度在台灣舉辦的Red Bull Showrun Taichung，市長盧秀燕今（6）日上午視察市政路場地整備情況、聽取簡報，她強調這是國際頂級極速運動，所有準備必須符合國際標準，安全防護更是近幾年最嚴格，從惠中路到朝富路短短一公里多的道路聚集3萬人，為確保車手和群眾安全，將佈署1500名警力高度管制，防踩踏、防扒竊。由於3萬張門票一開賣便秒殺，盧秀燕表示最近聽到有人說，搶不到票沒關係，出動無人機即可欣賞。她提醒車迷，這場活動全面管制無人機，一旦升空就重罰30萬。封街賽車展演活動前幾天，市政路兩邊就禁止停車，並針對附近住戶公司行號進行人員管制、發放出入證，活動當天每50尺就有警力、每100公尺就有工作人員。市警局指出，除了1500名警力，防爆車、反恐裝甲車、維安特勤隊都會出動，強化反恐能量，警方會針對無人機管控出動干擾器，只要發現無人機升空飛行，立即朝機器發射無線電波制止。