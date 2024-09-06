都發局長遭威京律師發函恐嚇！她要求蔣萬安：還市民與公務員公道

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院昨日更裁大逆轉，裁定柯文哲羈押禁見。民進黨台北市議員許淑華爆料，威京集團囂張，今年五月質詢北市府後，竟發律師函「恐嚇」都發局長！他要求台北市長蔣萬安，一旦京華城案起訴，就應依法停工，並追討財團不法獲利！還給市民與公務員們一個公道！
許淑華在臉書說，他今年五月質詢都發局長王玉芬，王玉芬說，若本案查出不法，將研議三大善後方案。許淑華肯定，王玉芬在質詢中，表達專業意見，詳細說明善後原則，也承認容積依法不該高達840%。但許淑華調閱資料發現，在該次質詢後，王玉芬立刻收到來自京華城的律師函「關切」。
根據律師函，威京集團要求市府說明善後方案是否如王局長所言已確定，還是「僅係王局長因應議員詢問之臨場問答」。另一重點是，京華城案「涉及整體南松山地區發展」，揚言拖延行政運作。
許淑華批，千言萬語總歸一句，京華城的意思就是：「想讓我停工，沒那麼容易。」從律師函字裡行間，不難看出威京集團想為難王玉芬，及市府全體公務員。現在威京集團主席沈慶京、柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇等皆已收押列被告，連市府局長都被財團「恐嚇」。
許淑華呼籲，蔣萬安市長應負起責任善後，和台北市民、公務員站在一起！絕不能像大巨蛋一樣，放任財團一拖再拖，轉眼間還蓋好了！
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根據律師函，威京集團要求市府說明善後方案是否如王局長所言已確定，還是「僅係王局長因應議員詢問之臨場問答」。另一重點是，京華城案「涉及整體南松山地區發展」，揚言拖延行政運作。
許淑華批，千言萬語總歸一句，京華城的意思就是：「想讓我停工，沒那麼容易。」從律師函字裡行間，不難看出威京集團想為難王玉芬，及市府全體公務員。現在威京集團主席沈慶京、柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇等皆已收押列被告，連市府局長都被財團「恐嚇」。
許淑華呼籲，蔣萬安市長應負起責任善後，和台北市民、公務員站在一起！絕不能像大巨蛋一樣，放任財團一拖再拖，轉眼間還蓋好了！
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