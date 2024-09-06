坤達遭邰智源證實「從木曜4超玩退役」！經紀人錯愕：未收到通知

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▲邰智源（左）表示初代成員KID（中）、坤達（右）等人已經退役，但坤達經紀人說之後應該還是會回去錄影。（圖／邰智源IG）

人氣組合《木曜4超玩》成立9年，繼去年7月爆出製作團隊集體出走後，近日也有粉絲發現，越來越少在影片中看到「初代成員」登場。昨（5）日曾擔任過節目製作人的阿良和元老成員邰智源就證實，木曜一代軍KID、坤達、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞等人已經退役，消息曝光後震驚粉絲。《NOWnews今日新聞》記者今日稍早詢問坤達的經紀人，對方透露未收到節目通知，坤達並沒有退出節目；一番衝突回答讓外界霧裡看花，疑惑初代成員是否遭到強制開除。昨日傳出坤達、KID等人退出《木曜4超玩》的消息，引起粉絲高度關注。對於突然「被宣布退出節目」，坤達經紀人今日疑惑回應：「Energy昨天也有直播，所以還沒關心邰哥直播說了什麼，不清楚現在狀況。」但她強調：「最近Energy在忙演唱會排練，但都陸續有和《木曜4》製作單位聯繫，等演唱會結束後，應該還是會回去錄影。」事實上，《木曜4超玩》成立9年時間，初代成員被封為「六大金剛」包含邰哥邰智源、KID、坤達、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞等人，從原本的電玩頻道到轉型拍攝「一日系列」、「下班去吃飯」等單元爆紅，累積不少死忠粉絲，頻道至今共有234萬人訂閱，影響力非同小可。近日《木曜4超玩》也跨界合作，在Netflix新劇《正港分局》演出，想不到該戲成為六金剛最後一次合體推出的作品，讓粉絲感到相當惋惜。邰智源也在昨日的影片中回應：短短幾句話證實成員離開，各奔東西，但如今坤達經紀人卻說他們並不知情，其中是否隱藏衝突內幕，還有待製作單位出面說明。