曾國城《型男》被轟夜市插隊！節目播出真相終曝光　爆料者悄刪文

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▲《型男大主廚》播出還原當時錄影現場，畫面中可見工作人員其實有先詢問圍觀的民眾是否已點餐完成，並確認後方無人排隊後才進行點餐，直接打臉爆料民眾。（圖／Threads）

▲曾國城（左2）錄《型男大主廚》爆插隊買美食，民眾怒PO網公審，製作單位現身貼文下致歉。（圖／型男大主廚臉書）

由藝人曾國城主持的節目《型男大主廚》7月到高雄夜巿出外景拍攝，卻遭民眾指控「為什麼拍節目就可以插隊」，引發熱議。事隔2個月節目播出，粉絲發現節目工作人員其實有先詢問圍觀的民眾是否已點餐完成，並確認後方無人排隊後，才進行點餐，直接打臉爆料民眾，而當初的爆料文疑似也已經刪除。《型男大主廚》日前播出一行人到夜市的集數，畫面中曾國城與其他主持人聚集在大腸包小腸的攤販前，準備開始大快朵頤。點餐前型男主廚吳秉承先詢問現場圍觀民眾：「你們點好了嗎？」、「後面沒有人排隊嗎？」等到大家都回答：「沒有了。」吳秉承才表示：「沒有喔，那就是換我們了。」接著向老闆點餐。此外，節目中另1組團隊來到鐵板炒飯攤位，點餐前也先向一旁民眾確認：「有人在排隊嗎？」聽到民眾回答：「有。」團隊則表示：「先給等的人喔，我們沒關係。」與當初爆料民眾所指控的插隊說詞有明顯出入。有粉絲將播出片段發到Threads上，直言：「人家剪出來啪啪打臉，但看這段影片說後面沒人，那當初說別人插隊的那個人到底什麼時候排的啊？」粉絲們也紛紛在貼文下方留言，替曾國城抱屈，質疑當時爆料者惡意潑髒水，且還有人發現該篇指控文早已消失不見。事實上當初「夜市插隊」爭議爆發後，製作單位也在第一時間出面致歉：「首先抱歉今日拍攝造成大家的困擾，夜市拍攝是有先預約並打過招呼的，但現場實在有太多不可控的因素，謝謝高雄民眾的熱情，下次我們會多多注意。」而當事店家也留言緩頰，向當時排隊民眾道歉，承認作業上有疏失：「那天比較晚出餐給您們讓您久等了真的不好意思，節目組的人有事先預約來拍攝，但我們剛好當下有換人烤，溝通上沒有做好，所以有延誤了餐點，真的很抱歉，下次來免費請您吃一份喔，給我們看一下留言就好，再次抱歉啦，別生氣。」