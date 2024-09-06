高股息ETF成交熱絡！排名「前5大人氣王」00919奪冠、00878漲相佳

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台股近日震盪不斷，9/4甚至單日大跌近千點，反讓高股息ETF受到許多投資人青睞，本週成交量均量前5大，包含群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918），大多是本月除息的ETF，僅00878未除息卻保持高人氣。觀察本週成交均量前5名，包含00919成交均量15萬張、00929成交均量14.3萬張、00940成交均量9.5萬張、00878成交均量7.6萬張、00918成交均量5.7萬張。專家分析指出，00919前次尚未填息，但配息金額拉高就有人願意買單。00929配息略為縮水，年化已不到10%，而00940則是掛牌以來大多時間處於破發狀態，基金沒辦法累積資本利得，目前每月維持配0.05元。另外，比較搶鏡的還有00918預計配息0.78元。專家指出，9月要除息的ETF總共有50檔，其中有10檔以上是高股息ETF，00878已在8月進行第3季除息，即使台股下挫，仍可看到成交均量超過7.7萬張大量。研判主因是除了00878產業分散，提供相對安心的投資策略，再加上4年來帳上累積豐厚的配息資源，最近四季的配息金額已明顯呈現向上趨勢，從去年年底配出0.35元，今年前2季分別配0.4元、0.51元，最新一次8月配息0.55元，節節上升讓百萬投資人真正有感。存股達人則表示，距離聯準會降息已不到2週，降息啟動後對股債都是雙多，尤其是金融股受惠較多，主因大型金融旗下壽險業獲利已大幅成長，近日多檔金融股股價提前反映，00878有23%金融股打底，是這波受惠的主要ETF，相較第2季還要23元以上，現在有便宜可以累積張數。