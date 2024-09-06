海軍錦江級「高江軍艦」遇砂壩擱淺　艦指部：已自力脫困

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海軍錦江級巡邏艦高江軍艦（PGG-609）在昨日下午，傳出在左營港外擱淺。海軍艦隊指揮部今（6）日證實，高江軍艦執行任務返港時，不慎碰觸沙壩，已自力脫困。海軍艦隊指揮部今日表示，本屬高江軍艦於5日執行任務返港時，於1515時不慎碰觸沙壩，經通報備便相關拖救兵力，後經該艦自力應處，於1930時安全返港，人員均安全，現正進行檢測及調查，不影響任務執行。錦江級巡邏艦是中華民國海軍第一次設計500噸級軍艦，共建造12艘，第一艘錦江級艦在1994年成軍、2021年2月除役，隨著海軍沱江級飛彈巡邏艦量產建造，軍方以「1艘換1艘」方式，逐步汰除老舊的錦江級飛彈巡邏艦。主要武器為雄二與雄三反艦飛彈。2016年7月1日，中華民國海軍錦江級金江軍艦（PGG-610）進行雄三飛彈系統檢查測試時，發生雄風三式飛彈誤射事件，飛彈在澎湖海域貫穿高雄籍翔利昇漁船船身，但造成船長黃文忠不幸死亡、3名船員受傷。