家具行遭投訴「流浪狗霸占床」！員工到場幫蓋被子：讓你測試床墊

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▲吉賽爾走到展示區才發現，原來這名不速之客是一隻流浪狗，立刻將一旁的棉被蓋在狗狗身上，並輕聲安撫。（圖／翻攝自TikTok）

阿根廷正值寒冬時，一名家具行女員工收到顧客投訴，表示有不速之客睡在展示床上，讓人觀感不佳，希望她能去趕走。女員工到現場後發現，原來床上是一隻正在害怕又冷到發抖的流浪狗，忍不住心疼地替牠蓋好棉被，並在下班後帶狗狗回家安置，希望能幫狗狗找到新的主人。根據外媒《The Dodo》報導，阿根廷內烏肯市一間家具行，女員工吉賽爾（Giselle Morales）收到顧客投訴，有個不速之客睡在床架展示區的床鋪上，對於店內觀感相當不佳，因此要求她前去趕走。吉賽爾走到展示區才發現，原來這名不速之客是一隻流浪狗，牠見到吉賽爾走來，立刻出現驚恐的表情，彷彿是在哀求「不要趕走我」。由於南半球正值冬天，吉賽爾考量到外頭天氣寒冷，立刻將一旁的棉被蓋在狗狗身上，並一邊輕聲安撫：「最近天氣很冷，你是不是在測試我們家的床墊好不好睡呢？」事後吉賽爾受訪透露，她將該名投訴的顧客送走後，認為外面的氣溫不適合讓狗狗獨自在外流浪，因此決定下班時先將狗狗帶回家安置，但她住的地方不能長期養狗，因此只能暫時擔任中途，希望能早日替狗狗找到溫暖的新家。