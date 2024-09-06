世界盃資格賽／中國輸球太崩潰！足球網紅急了：踢不贏可以踢人啊

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▲2026美加墨世界盃亞洲區資格賽第三輪，中國昨（5）日在首輪小組賽以0:7慘敗日本，賽後引起中國網友集體崩潰。（圖／美聯社／達志影像）

中國隊慘敗！2026美加墨世界盃亞洲區資格賽第三輪，中國昨（5）日在首輪小組賽以0:7慘敗日本，賽後引起中國網友集體崩潰，「李哥撿個球」為大陸抖音足球網紅，在抖音上坐擁28.8萬粉絲，昨晚他也親臨現場觀看中國男足出戰日本的比賽，在中國以0:7慘敗後，李哥賽後站在場邊，兩眼含淚說：「我們真的不怕輸，我最怕球員沒有鬥志，踢不贏人家，你可以踢人啊，日本都是旅歐球員，他們都怕受傷，我們不能被人家耍著玩啊。」中國對日本一戰，中國球迷大多抱著輸球的心態觀賽，畢竟實力確實有落差，但沒想到中國男足竟慘敗7球，創下隊史對日本最大分差，