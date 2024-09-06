世界盃資格賽／中國輸球太崩潰！足球網紅急了：踢不贏可以踢人啊

中國隊慘敗！2026美加墨世界盃亞洲區資格賽第三輪，中國昨（5）日在首輪小組賽以0:7慘敗日本，賽後引起中國網友集體崩潰，在大陸抖音平台足球網紅「李哥撿個球」在賽後發布一段影片，影片中只見李哥在觀眾席，兩眼含淚說：「我們真的不怕輸，你踢不過人家，可以踢人啊。」此影片在發出後，引起中國網友一陣討論，「李哥撿個球」也緊急將此影片下架。
輸7球輸到崩潰 中國足球網紅含淚喊踢人
「李哥撿個球」為大陸抖音足球網紅，在抖音上坐擁28.8萬粉絲，昨晚他也親臨現場觀看中國男足出戰日本的比賽，在中國以0:7慘敗後，李哥賽後站在場邊，兩眼含淚說：「我們真的不怕輸，我最怕球員沒有鬥志，踢不贏人家，你可以踢人啊，日本都是旅歐球員，他們都怕受傷，我們不能被人家耍著玩啊。」
李哥撿個球這段影片發出後，引起中國球迷一陣撻伐，中國球迷表示輸球沒關係，但講這種話真的有失風度，李哥撿個球在影片發酵後，隨即將影片刪除，但此影片已經在抖音以外的平台散播，讓港台足球迷傻眼。
中國對日本一戰，中國球迷大多抱著輸球的心態觀賽，畢竟實力確實有落差，但沒想到中國男足竟慘敗7球，創下隊史對日本最大分差，在大陸抖音上中國男足慘敗也迅速登上熱搜榜第一名，而昨晚的比賽，央視因轉播金太高，因爲沒有轉播，這也讓中國球迷表示：「幸好沒轉播，不然不知道有幾台電視要被砸爛。」
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「李哥撿個球」為大陸抖音足球網紅，在抖音上坐擁28.8萬粉絲，昨晚他也親臨現場觀看中國男足出戰日本的比賽，在中國以0:7慘敗後，李哥賽後站在場邊，兩眼含淚說：「我們真的不怕輸，我最怕球員沒有鬥志，踢不贏人家，你可以踢人啊，日本都是旅歐球員，他們都怕受傷，我們不能被人家耍著玩啊。」
李哥撿個球這段影片發出後，引起中國球迷一陣撻伐，中國球迷表示輸球沒關係，但講這種話真的有失風度，李哥撿個球在影片發酵後，隨即將影片刪除，但此影片已經在抖音以外的平台散播，讓港台足球迷傻眼。
中國對日本一戰，中國球迷大多抱著輸球的心態觀賽，畢竟實力確實有落差，但沒想到中國男足竟慘敗7球，創下隊史對日本最大分差，在大陸抖音上中國男足慘敗也迅速登上熱搜榜第一名，而昨晚的比賽，央視因轉播金太高，因爲沒有轉播，這也讓中國球迷表示：「幸好沒轉播，不然不知道有幾台電視要被砸爛。」