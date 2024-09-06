TWICE子瑜〈Run Away〉新歌MV曝光　上線2小時流量衝破65萬！

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▲子瑜在〈Run Away〉MV中一連換上多套禮服，每套都美到令人窒息。（圖／JYP Entertainment Youtube）

▲TWICE成員周子瑜今日發行第1張個人專輯《abouTZU》，她透露是跟JYP自薦而爭取SOLO出道機會。（圖／JYP娛樂）

南韓大勢女團TWICE台灣籍成員周子瑜今（6）日以《abouTZU》迷你專輯正式Solo出道，第1首主打歌〈Run Away〉稍早在Youtube上正式曝光，MV剛上線不到2小時，就已衝破65萬點閱，相當驚人！〈Run Away〉由JYP娛樂負責人朴軫永親自操刀，曲風充滿了JYP的復古元素，前奏以鋼琴作為開場，副歌則是具有力量感的4拍節奏合成強勁貝斯聲構成，旋律相當洗腦。先前子瑜在受訪時曾表示，為了能讓粉絲看到精采的磅礡場面，其中1幕邀請到50名舞者共同拍攝，超震撼的群舞畫面也展示了MV製作的高規格。值得注意的是，子瑜在服裝上大膽突破，一連換上多套性感禮服。開頭先是以白色吊帶服登場，小露香肩帶有女人味，接著換上綠色高衩長裙大露美腿、紅色公主裙、黑色平口短裙等，每一幕都美到令人窒息，紛絲直呼：「每秒都可截來當桌布！」目前MV上架約2小時，已累計將近65萬次瀏覽、22萬人按讚以及超過30萬則留言，流量相當驚人，也可見子瑜在粉絲心目中的的高人氣。