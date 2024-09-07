中市再獲金路獎　公路路況維護2連霸績優肯定

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市黎明路增設人行庇護島，提升人行安全。(圖/台中市政府提供)

▲亞洲唯一的Red Bull Showrun賽車展演選在台中市政路舉辦，展現台中優異的道路燙平成果。(圖/台中市政府提供)

在交通部舉辦金路獎競賽中，中市公路連續2年榮獲金路獎績優肯定！今(113)年度台中市榮獲公路路況維護及行人空間維護2項績優，優異成績落實市長盧秀燕「富市台中 行人安全」的政策，以及永續良好交通環境的決心，展現市府團隊提升道路品質及改善人行通行環境的成果。建設局長陳大田表示，盧市長非常重視市民行的權利，建設局努力爭取中央「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助，透過多方管道挹注經費改善道路人本環境，提供用路人友善安全舒適的道路環境，守護市民「行」的安全，本次金路獎路況維護及行人空間維護，在團隊努力之下，均獲交通部績優肯定。建設局說明，本次公路抽考路段為市道132線，西起大安區沿線串聯大甲區、外埔區至后里區止，為海線及山線地區往來要道，沿途經過大安海水浴場、大甲體育場、大甲鎮瀾宮、大甲車站、麗寶樂園、月眉糖廠、后里車站及多所學校等人潮聚集觀光旅遊景點；另人行環境考核路段為豐原區中正路。台中市能夠連續榮獲「金路獎」，顯示市府對於市民安全的重視，未來仍將持續提供市民安心、放心的人本友善環境。今年內政部國土管理署推動「永續提升人行安全計畫」競爭型補助案，在各縣市激烈的提案爭取下，台中市政府成功獲核定補助24案，總計畫經費高達5.46億元，數量及核列補助經費皆為全台最高。建設局陳局長說明，內政部國土管理署日前公告自今年至116年推動「永續提升人行安全計畫」，以路口施作行人安全設施、人行道改善、路側與人行道障礙排除、施作校園周邊道路安全改善、提升非號誌化路口安全等為補助項目，市府以建設局為統籌單位，彙整各局處及區公所案件，積極爭取計畫補助，增加台中市人行環境改善執行量能。這次補助包括易肇事路口、高風險路廊、路口行人安全設施改善、人行道及路口人本通行環境改善等，台中市第一梯次共獲核定24案，總補助經費為5.46億元。依台中市財力分級第二級，依規定台中市尚須籌編地方配合款50%，因此市府須自籌配合款約2.73億元，市府除積極籌編預算外，將同步請各執行機關加速規劃設計發包及相關設計作業，推動後續工程發包作業，全力讓台中人行環境更好更安全。為重視人行環境與用路人的道路品質，台中市以每年100公里燙平道路為目標，積極推動燙平專案，而即將在9月28日登場，亞洲唯一的Red Bull Showrun賽車展演就是選在台中市政路封街登場，展現台中優異的道路燙平成果。自108年至113年8月，建設局已完成超過2,700條道路燙平，長度超過800公里，而今年將針對山海屯城各區等41條重要路段執行燙平專案，屆時將為市容增添新貌，期藉由路面改善，更新都市景觀，帶動地區發展，打造「富市台中、行人安全」的幸福宜居生活環境。（臺中市政府廣告）