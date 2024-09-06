台灣錯過軟體時代　黃仁勳：接下來機器人技術是千載難逢機會

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（6）日被授予第13屆工研院院士。他雖然未親身出席，但錄製影片致詞表示，台灣過去因為人口限制錯過軟體時代，但在高端製造實力下，接下來的機器人技術將是台灣千載難逢的機會。黃仁勳率先表示，很感謝工研院給予這份殊榮，自己非常珍惜被授予工研院院士榮譽。他提到，台灣是NVIDIA珍惜合作夥伴的家園，「NVIDIA所創造的一切皆始於台灣」，NVIDIA跟台灣有著長久的歷史和深厚的友誼。他在1995年來到台灣拜訪台積電及其創辦人張忠謀，這趟旅程改變NVIDIA的發展軌跡，不僅後續與矽品、艾克爾國際科技（Amkor Technology）合作建立現代供應鏈生態系，與首批顯示卡夥伴華碩、微星、技嘉和同德創造了現代PC遊戲市場。NVIDIA更與廣達、鴻海、英業達及緯創 建立了AI超級電腦及現代資料中心。接下來，NVIDIA將與台灣產業，合作創造機器人工廠，並與台積電合作，透過堆疊晶片和3D封裝重新定義晶片的意義。他直言，「台灣成就了今天的NVIDIA」，也共同推動將打造未來的AI產業革命，目前為止，NVIDIA在台灣晶片和電子產業合作夥伴正在忙於趕上對Hopper GPU架構的強勁需求，同時以日以繼夜地提升Blackwell AI超級電腦的產量，表示Hopper和 Blackwell將是「AI革命引擎」。如今，AI正在以前所未見的速度驅動每個科學領域、產業進步，從醫療保健、製造業到運輸物流。電腦產業正在面臨「加速運算」和「生成式AI」兩大變革，這些都促成軟體新型應用，包括語言理解、自動駕駛到極端天氣預測等。與此同時，全球各大企業正競相採用GPU加速運算，以數兆美元現代化運算基礎設施，而生成式AI正為全球價值100兆美元的產業實現自動化。黃仁勳補充，AI 第一波浪潮包括邊界模型製造者、消費者AI網路服務和消費者網路服務；緊接著是企業AI的浪潮，透過數位員工協助企業提升生產力。接下來則是能夠理解真實世界的AI，也就是機器人技術，強調「機器人技術對於台灣是千載難逢的機會。」他解釋，台灣因缺乏龐大本土市場，相當難以建立消費者和企業軟體產業，所以錯過了軟體時代，但是台灣是全球領先製造中心之一，下一波AI浪潮，台灣龐大製造業將是策略優勢，可望突破人口限制，實現增長。他也期望工研院能像在台灣晶片和電腦製造扮演重要角色，接下來將再次在推動AI 和機器人技術研發和應用扮演關鍵地位。