世界盃資格賽／中國男足對日本狂丟7球慘敗！球迷怒：丟臉丟到家

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▲2026美加墨世界盃亞洲區資格賽第三輪，中國在首輪小組賽以0:7慘敗日本，賽後引起中國網友集體崩潰。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界盃亞洲區資格賽第三輪C組賽事，中國男足昨（5）日以0:7慘敗日本，創下中國男足史上最慘一役。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃資格賽亞洲區第三輪，中國男足首戰0:7遭日本血洗，引起中國網友一陣撻伐，第三輪18支球隊共分6格檔次，中國在第三輪依實力區分落在第3檔次，但首場比賽就狂失7球，而4到6檔次的球隊，首場比賽後加起來僅丟失六球，中國網友也調侃：「真是丟臉丟到家了！」日本昨晚7:0擊敗中國，是日本隊史第三次在世界盃資格賽踢出7:0的比分，上一次日本在世界盃亞洲區資格賽出現7:0的比分，要追溯到2004年的世界盃資格賽，當時日本對上印度，最終以7:0擊敗印度。4到6檔次的球隊，在首場小組賽過後加起來僅丟失6球，第4檔次的巴林以1:0爆冷擊敗第2檔次的澳洲，第5檔次的巴勒斯坦0:0踢和南韓，排在最後一個檔次的印尼也以1:1爆冷踢和沙烏地阿拉伯，看到4到6檔次都有球隊爆出冷門，也讓中國球迷相當眼紅。此外輸7球，也是中國男足主帥Branko Ivanković執教生涯輸得最慘的一場比賽，昨晚的比賽過後，中國網友也掀起一波換帥聲浪，但也有不少球迷表示現階段的中國足球，應該要想辦法提升聯賽實力，不然換Pep Guardiola來執教也是徒勞無功。