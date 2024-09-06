無可疑金流還押柯文哲？他舉例這兩人：「明知違背法律」就涉圖利

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見。不過有不少人質疑，沒有新事證、且檢方也沒找到可疑金流，為什麼要押柯文哲？資深媒體人黃暐瀚說，圖利不用金流，不用收賄，不用找到現金，光是「明知違背法律」使人得利，就是涉犯「圖利罪」。
黃暐瀚在臉書說，柯文哲遭到羈押，支持者會激憤，不難想像，但不斷糾結在「沒有找到金流，憑什麼抓？」的阿北支持者們，你們知道八年前「台北市廉政會」移送台北市財政局前局長李述德跟前市長馬英九的時候，就是「沒有金流、涉嫌圖利」嗎？
黃暐瀚說，2016年柯文哲轄下的「台北廉政會」，針對大巨蛋案，移送馬英九與李述德的時候，就是以「涉嫌圖利」這條去送，不是收賄，也沒有找到金流。網友可能不清楚，柯文哲一定明白，且李述德一審有罪被判九年。
黃暐瀚也說，「給京華城20%容積獎勵」這件事（不用糾結840%），週一裁定柯文哲「無保請回」的朱家毅法官，早已在裁定理由的第三點中表明「客觀上確有違法」，二次羈押庭的呂政燁法官見解也是一樣。所以，在「幕僚提醒、明知違法、可能滅證、金流未明」的情況下，柯文哲被裁定收押。
黃暐瀚說，未來柯文哲的律師還可提抗告，或是待北檢偵查結束，正式起訴之後，柯文哲就有機會解除羈押，先行回家，等待一審判決。心存善念、盡力而為；面對問題，才能解決問題！
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黃暐瀚說，2016年柯文哲轄下的「台北廉政會」，針對大巨蛋案，移送馬英九與李述德的時候，就是以「涉嫌圖利」這條去送，不是收賄，也沒有找到金流。網友可能不清楚，柯文哲一定明白，且李述德一審有罪被判九年。
黃暐瀚也說，「給京華城20%容積獎勵」這件事（不用糾結840%），週一裁定柯文哲「無保請回」的朱家毅法官，早已在裁定理由的第三點中表明「客觀上確有違法」，二次羈押庭的呂政燁法官見解也是一樣。所以，在「幕僚提醒、明知違法、可能滅證、金流未明」的情況下，柯文哲被裁定收押。
黃暐瀚說，未來柯文哲的律師還可提抗告，或是待北檢偵查結束，正式起訴之後，柯文哲就有機會解除羈押，先行回家，等待一審判決。心存善念、盡力而為；面對問題，才能解決問題！
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