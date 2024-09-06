影／轟民眾黨是台灣政黨災難！黃益中批柯文哲此舉「不要臉」

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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案而被羈押禁見，高中老師黃益中今（6）日在《鄉民大學問》批評，台灣民眾黨創立，本身就是台灣政黨政治的悲哀，但他也認為，民眾黨不會泡沫化，還是可以待價而沽。NOWnews節目《鄉民大學問》今天邀請立委葉元之、時事評論員吳靜怡、柯昱安（小牛）、老師黃益中、律師詹傑翔談論時事議題。黃益中在節目上批評，台灣民眾黨的創立，是台灣政黨政治的悲哀，柯選在8月6日他生日那一天，用蔣渭水的台灣民眾黨去當黨名，這本身就是不要臉。「蔣渭水的後代，有准許你用這個名字嗎？蔣渭水只是當初來不及去註冊，什麼時候輪到你來用這個名字？」黃益中氣憤說，民眾黨就是台灣政黨政治災難。黃益中認為，民眾黨不會泡沫化，還是可以待價而沽，民眾黨現有8席的立委以及一年1億5000萬的政黨補助款，所以是很好的資產。黃益中直言，民眾黨仍有淨值可以和國民黨併購，「國民黨哈得要死」，而現在在北檢的小草都是恨民進黨恨之入骨的小草，他們將來會被併購到藍營去，所以對藍營而言，這是一個最好的機會。黃益中提到，柯文哲去年「大尾」，所以能撕毀藍白合，現在柯文哲已沒有空間，現在重點是未來代理的頭、召集人的黃國昌，他曾經有前科，當初把時代力量帶槍投靠給民眾黨，大家也會懷疑，「會不會把小草包一包，改成小蔥？」因此黃國昌現在態度相當謹慎。