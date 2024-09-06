水手Raleigh前4季敲88轟並列大聯盟第2　有望轟破Piazza捕手紀錄

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MLB西雅圖水手今（6）日客場對上奧克蘭運動家，水手捕手Cal Raleigh在一局上掃出一發兩分砲，本季第29轟出爐，Raleigh在生涯前4季累計扛出88轟，超越大聯盟傳奇名捕Johnny Bench的87轟，與Rudy York並列大聯盟歷史第2，只差4轟就能打破由Mike Piazza所保持的92轟，本季有望創下大聯盟捕手全壘打新紀錄，終場水手也以6：4擊敗運動家。Raleigh在一局上就掃出兩分砲，助水手取得2:0領先，3局上Julio Rodríguez也敲出一發陽春砲，值得一提的是這發陽春砲飛行距離為448英尺（約136公尺）是Rodríguez生涯敲出第三遠的全壘打，Raleigh5局上敲出高飛犧牲打，打回一分，而運動家在3局下和5局下各打回一分，五局打完水手4:2領先運動家。9局上水手Luke Raley敲出兩分砲，將領先擴大6:2，9局下水手推出Andrés Muñoz上場關門，他先是抓下兩個出局數，隨後保送Lawrence Butler後，下一棒Brent Rooker敲出兩分砲，上演單場雙響砲，水手僅剩2分領先，但Muñoz穩住陣腳，成功抓下最後一個出局數，終場水手6：4擊敗運動家。Raleigh本場比賽5支3上演猛打賞，並在一局上敲出本季第29轟，生涯前4季已敲出88轟，與Rudy York並列大聯盟史上捕手前4季累積最多轟第二名，與第一名的Mike Piazza差距僅剩4轟，水手隊史捕手單季最多轟紀錄保持人，是Raleigh在去年賽季所敲出的30轟，目前Raleigh距離突破自己的紀錄僅差2轟。