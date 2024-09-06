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不想輸iPhone 16！PlayStation慶30週年　活動主視覺驚見PS5 Pro

記者張志浩／綜合報導

▲索尼公開PlayStation主機誕生30週年的一系列活動，主視覺中卻暗藏PS5 Pro的大彩蛋。（圖／PlayStation官網）
▲索尼公開PlayStation主機誕生30週年的一系列活動，主視覺中卻暗藏PS5 Pro的大彩蛋。（圖／PlayStation官網）
iPhone 16蘋果發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，而只要推出新品也同樣會被全球關注的PlayStation，今（6）日宣布PS主機誕生30週年的一系列活動，不過在索尼互動娛樂（SIE）公開的活動主視覺中，眼尖的玩家們都發現，加強版PS5主機「PS5 Pro」疑似存在圖片中的身影，意外掀起一波話題。

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PlayStation的30週年活動主視覺中，除了包含PS的經典Logo、30週年、紀念日等基本訊息外，背景底圖則是歷代主機剪影構成的「△◯✕☐圖樣」，有趣的是，在PS Logo與數字30中間，意外出現彷彿「PS5 Pro」主機的圖案，整體外觀和過去所出現的爆料細節一樣，包括和PS5 Slim 類似的機身，但橫條由一劃改成四劃的造型，若流出資訊無誤，玩家們很可能在9月就能看到PS5 Pro正式公開。

▲將主視覺放大，可以看見背景底圖中，疑似有PS5 Pro的身影。（圖／PlayStation官網）
▲將主視覺放大，可以看見背景底圖中，疑似有PS5 Pro的身影。（圖／PlayStation官網）
眾所皆知，2025將會是遊戲大作集結的一年，包括《GTA6》、《魔物獵人荒野》等都將預計發售，因此針對PS5主機的優化刻不容緩，綜合日前的各種網路傳聞和法國知名爆料者billbil-kun資訊，PS5 Pro被稱為「至今最強大的遊戲主機」，能搭載效能更強大的GPU及運作頻率提升的CPU，GPU 渲染效能提升約45%，並採更強大的光線追蹤技術，處理速度可提升3倍。

目前傳聞，PS5 Pro主機很可能在2024年9月發表，搭配上30週年官方提供的主視覺小彩蛋，可信度又增加好幾倍，而今年9月下旬又適逢日本東京電玩展檔期，因此玩家可以期待PS5 Pro能對市場帶來怎樣的衝擊。

▲法國媒體Dealabs Magazine透過手繪，還原的PS5 Pro在發表後可能的主機外觀。（圖／Reddit）
▲法國媒體Dealabs Magazine透過手繪，還原的PS5 Pro在發表後可能的主機外觀。（圖／Reddit）

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