躺在子瑜大腿上！粉絲狂問「那男人是誰」　他笑曝1答案全場讚翻

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▲子瑜在新歌〈Run Away〉MV中和一名男子親密互動，讓粉絲醋意連連。（圖／JYP Entertainment YouTube）

▲網友好奇跟子瑜拍攝MV的男子到底是誰，還自行腦補可能是其他TWICE成員戴假髮上陣。（圖／Threads）

南韓女團TWICE台灣籍成員子瑜首度單飛！第一張SOLO專輯《abouTZU》今（6）日上架，主打歌〈Run Away〉MV曝光後，YouTube觀看次數不到3小時就突破60萬，相當熱門。不過許多粉絲看完MV後，內心卻浮出疑惑，狂問出現在子瑜MV裡、沒露臉男主角是誰？他不僅被子瑜環抱還有親密的牽手接觸，更躺在子瑜大腿上，讓粉絲忍不住吃醋，更有人腦補出1答案，掀起討論。「看了子瑜的MV，大家有個共同問題，那個男人是誰？」有台灣粉絲看完子瑜的MV後火速在Threads上提出疑問，想知道在MV飾演男主角的男子是誰。只見他不僅和子瑜有牽手、抱抱等肢體互動，有一幕畫面更將頭枕在子瑜的大腿上，羨煞眾人。但該名男子在影片中完全沒有臉部特寫，拍攝的相當含糊，讓人辨識不出身分。MV中還有子瑜把男子的手「綁上紅線」的橋段，整體氛圍繼陰森又魔幻，子瑜彷彿是會偷走人心的小魔女，將男子當成傀儡，牢牢控制住。期待已久的〈Run Away〉MV曝光後，眾人也紛紛留言討論，「請那位不具名的先生注意一點，萬斯們（ONCE，粉絲名稱）都在看喔」、「不好意思那個男是我，大家放棄吧，子瑜是我的」、「肯定是知道會被網暴（開玩笑）所以先不露臉」、「男的不重要，我只知道喜歡她快10年，今天才知道她肩膀有痣」。原PO還自己腦補出真相：「唯一答案，TWICE姐姐們輪流戴假髮」，該留言吸引5百多名粉絲按讚，笑說「唯一支持這個答案」。而子瑜個人專輯《abouTZU》中收錄了6首歌曲，除了由JYP負責作詞的主打歌〈Run Away〉之外，還有和BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉，以及由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，和子瑜自己首度參與作詞的韓文歌〈Fly〉等。6首新歌一次曝光，讓粉絲可以大飽耳福。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》