中和線中和站連通道2027年底完工　實現三環六線「中接雙北」願景

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▲侯市長緊盯萬大中和線進度。（圖／新北市政府捷運局提供）

▲市長了解萬大中和線中和站與環狀線地下連通道動線。（圖／新北市政府捷運局提供）

▲新北市長侯友宜視察捷運萬大中和線。（圖／新北市政府捷運局提供）

▲市長與議員及施工團隊大合影。（圖／新北市政府捷運局提供）

捷運三環六線之一的萬大中和線正全面展開施工作業，目前計畫進度已達75.5%，新北市段共8條隧道均已鑽掘完成，其中位於本市LG05永和永平國小站至LG06中和站間預計於今(113)年底完成貫通。市長侯友宜非常重視捷運工程，今(6)日至中和站視察，瞭解萬大中和線全線、與新北環狀線中和站轉乘地下連通道進度及本市境內道路復舊期程，期勉施工團隊在兼顧品質、進度與安全等各項作業下，朝向2027年底完工目標邁進，實現三環六線「中接雙北」願景。市長侯友宜說明，萬大中和線為中運量地下化捷運系統，全長9.5公里，目前整體進度為75.5%，路線由金城機廠的莒光站起至中正紀念堂站，行經新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區，於新北市境內長5.7公里設置5座車站及1座機廠，並可於中和站轉乘新北環狀線、中正紀念堂站轉乘淡水信義線及松山新店線。計畫總經費741億元，新北市段總經費448億元約佔60%，萬大中和線工程透過雙北合作計畫，由臺北市協助興建，新北市則辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫及民意協調等作業。盼在雙北市共同努力下，戮力朝向2027年底完工目標努力，以提供市民享有更便捷的捷運路網。市長進一步說明，萬大中和線全線隧道均已鑽掘完成，其中新北市段佔有8條隧道，潛盾隧道進度目前僅剩LG05永和永平國小站至LG06中和站間拆除潛盾機作業，此段疊式潛盾隧道將辦理出艙作業進行鏡面破除，預計今年11月30日完成新北市段貫通。此外，LG06中和站是全線最深車站，開挖最深達地下33.9公尺、連續壁深56公尺，刻正趲趕隔間牆、建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統標之施工作業。市長侯友宜表示，捷運工程於本市境內道路復舊作業持續進行，已自今年起開始站體結構回填，後續辦理公共管線、道路及人行道復舊作業，預計2026年全部道路復原完成，請施工單位配合復舊進度，滾動式檢討退縮施工圍籬，並加強公告還路於民，提供市民更良好的通行環境。捷運局長李政安說明，萬大中和線中和站與新北環狀線便捷以地下連通道站內轉乘，連通道長134公尺，目前結構已完成，由連通道步行約3分鐘即可到達環狀線中和站，其中包含中和、永和、土城、及中正、萬華地區，通車後新北市至北市通勤時間約可減少10分鐘，同時將可紓解雙北交通壅塞問題，串聯新北、台北捷運路網，朝2027年底完工邁進，實現三環六線「中接雙北」願景，大幅提升市民生活品質。廣告