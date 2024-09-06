台灣三明治族壓力好大！近5成生活已超出負荷　最煩惱這3件事情

我是廣告 請繼續往下閱讀

現代人生活壓力大，尤其是上有父母要養、下有子女要照顧的「三明治族」更是辛苦，根據保誠人壽今（6）日公布最新調查結果顯示，46%的三明治族目前生活已超出能負荷的壓力，持續為了子女教養問題、父母長輩的健康問題、身為家中經濟支柱壓力而煩惱，對未來主要仍擔憂經濟及健康為主。保誠人壽今日舉行記者會，分享今年的三明治族大調查結果，發現三明治族的生活壓力較去年微增，但對身心靈健康的重視度較去年增加。同時，今日保誠人壽也進行年度品牌廣告首播，邀請到同為三明治族的林依晨代言，演繹消費者在人生不同階段的心聲。今年為保誠人壽第2年進行「三明治族大調查」，透過網路市調及焦點訪談，深入了解他們的生活狀況及期待，360度了解不同世代三明治族對自身、子女及長輩的關注及擔憂，以及個人對於自己的身心狀況評估。今年的調查發現，46%的三明治族受訪者表示目前的生活已超出能負荷之壓力，3大煩惱與去年一樣，仍然是子女教養問題（41%）、父母長輩的健康問題（46%）、身為家中經濟支柱壓力（35%）。三明治族受訪者自評對生活的掌握度，今年的分數為6.65分(10分為滿分)，其中50世代對生活的掌握度最高，而40世代對生活的掌握度較去年降低，推測與該族群今年的心理壓力較去年顯著提升有關。今年的調查也發現，三明治族對身心靈健康更為重視，他們對保持身體健康（78%）、良好家庭關係（68%）及追求金錢安全感（59%）的重要性認同，較去年也有微幅增加，而且愈年長的世代，更重視身體健康。整體而言，三明治族自認體能狀態比實際年齡衰老1.1歲，情況較去年認為衰老2.5歲有所改善；其中46%受訪者曾罹患肌肉及骨骼疾病，28%則曾有內分泌及免疫問題；而神經系統相關（53%）、慢性疾病（47%）則是未來較擔憂的疾病，尤以40及50世代較為明顯，20世代則對口腔疾病有明顯的擔憂（25%）。保誠人壽總經理王慰慈受訪時指出，保誠人壽長期主張以健康與保障、子女教育、資產規畫與傳承及樂活退休這4大面向，協助消費者透過保障迎接不同人生階段，這4個面向的英文縮寫加起來是「HEAR」，將持續提供回應消費者需求的產品及服務，為三明治族提供安心守護，在他們的人生路上，擔任值得信賴的守護者與人生夥伴。