U18亞青／中華隊派「二刀流」陳睦衡先發抗日　對抗甲子園速球男

U18亞洲青棒錦標賽進入複賽賽程，中華隊今（6）日晚間6時30分將在天母棒球場出戰日本隊，中華隊確定由「二刀流」好手陳睦衡先發。日本隊則推出今年秋季選秀熱門人選左投藤田琉生應戰。陳睦衡在2日首戰先發對戰韓國，主投5.1局投球只被敲2安，投出7次三振無失分，球速最快152公里以上，也是個人新高。藤田琉生（東海大相模）今年在甲子園就飆出150公里左右速球，身高198公分，是甲子園強投。
中華隊拚全勝晉級 對日一戰贏球就沒問題
由於複賽除了中華隊、日本和韓國，另一隊是實力較弱的菲律賓，因此在各隊都沒有輸給菲律賓狀況下，中華隊若明天擊敗日本，將確定提前晉級冠軍戰。
此外，若中華隊落敗，還要看後天的日韓之戰結果，日本若贏球就和中華隊一起晉級冠軍戰，如果韓國獲勝，中華隊、日、韓戰績可能相同且互有勝敗，將比較「對戰優質率」（TQB）決定晉級球隊。
來自東海大相模的藤田琉生可說是日本隊王牌，比賽前就受到激勵，東海大相模監督原俊介表示：「該做的事沒有變，在你該負責的局數要全力以赴，想辦法減少失分。」
藤田琉生解釋監督的話，他說：「不管是守備、跑壘，不管怎樣的場面，都要進攻，這就是相模的棒球。」
藤田琉生是陣中18位「萬中選一」的好手，他說：「台灣的實力很強，所以希望不要輸給他們的氣勢，要更努力進攻。」此外，由於台日大戰預計會有很多球迷進場，日本隊也要想辦法不要被球迷的氣勢壓倒。
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽轉播資訊：
電視直播：緯來體育台（轉播表）
MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）（轉播表）
網路直播：LINE TODAY、Hami多平台
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽售票資訊：
開售時間：9月5日 中午12點
票價：內野票500元，身心障礙者250元
售票連結：U18亞洲青棒錦標賽
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由於複賽除了中華隊、日本和韓國，另一隊是實力較弱的菲律賓，因此在各隊都沒有輸給菲律賓狀況下，中華隊若明天擊敗日本，將確定提前晉級冠軍戰。
此外，若中華隊落敗，還要看後天的日韓之戰結果，日本若贏球就和中華隊一起晉級冠軍戰，如果韓國獲勝，中華隊、日、韓戰績可能相同且互有勝敗，將比較「對戰優質率」（TQB）決定晉級球隊。
來自東海大相模的藤田琉生可說是日本隊王牌，比賽前就受到激勵，東海大相模監督原俊介表示：「該做的事沒有變，在你該負責的局數要全力以赴，想辦法減少失分。」
藤田琉生解釋監督的話，他說：「不管是守備、跑壘，不管怎樣的場面，都要進攻，這就是相模的棒球。」
藤田琉生是陣中18位「萬中選一」的好手，他說：「台灣的實力很強，所以希望不要輸給他們的氣勢，要更努力進攻。」此外，由於台日大戰預計會有很多球迷進場，日本隊也要想辦法不要被球迷的氣勢壓倒。
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