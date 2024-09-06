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U18亞青／中華隊派「二刀流」陳睦衡先發抗日　對抗甲子園速球男

記者吳政紘/綜合報導

▲中華隊今（6）日在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰對決日本，先發投手陳睦衡。（圖／記者林柏年攝）
▲中華隊今（6）日在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰對決日本，先發投手陳睦衡。（圖／記者林柏年攝）
U18亞洲青棒錦標賽進入複賽賽程，中華隊今（6）日晚間6時30分將在天母棒球場出戰日本隊，中華隊確定由「二刀流」好手陳睦衡先發。日本隊則推出今年秋季選秀熱門人選左投藤田琉生應戰。陳睦衡在2日首戰先發對戰韓國，主投5.1局投球只被敲2安，投出7次三振無失分，球速最快152公里以上，也是個人新高。藤田琉生（東海大相模）今年在甲子園就飆出150公里左右速球，身高198公分，是甲子園強投。

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中華隊拚全勝晉級　對日一戰贏球就沒問題

由於複賽除了中華隊、日本和韓國，另一隊是實力較弱的菲律賓，因此在各隊都沒有輸給菲律賓狀況下，中華隊若明天擊敗日本，將確定提前晉級冠軍戰。

此外，若中華隊落敗，還要看後天的日韓之戰結果，日本若贏球就和中華隊一起晉級冠軍戰，如果韓國獲勝，中華隊、日、韓戰績可能相同且互有勝敗，將比較「對戰優質率」（TQB）決定晉級球隊。

來自東海大相模的藤田琉生可說是日本隊王牌，比賽前就受到激勵，東海大相模監督原俊介表示：「該做的事沒有變，在你該負責的局數要全力以赴，想辦法減少失分。」

藤田琉生解釋監督的話，他說：「不管是守備、跑壘，不管怎樣的場面，都要進攻，這就是相模的棒球。」

藤田琉生是陣中18位「萬中選一」的好手，他說：「台灣的實力很強，所以希望不要輸給他們的氣勢，要更努力進攻。」此外，由於台日大戰預計會有很多球迷進場，日本隊也要想辦法不要被球迷的氣勢壓倒。


U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽轉播資訊：

電視直播：緯來體育台（轉播表

MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）（轉播表

網路直播：LINE TODAY、Hami多平台


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開售時間：9月5日 中午12點

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▲U18亞洲青棒錦標賽，中華隊首戰就和勁敵韓國交手，最終以1：0擊敗對手，取得開門紅。「台韓大戰」告捷的第一功臣自然是今（2）日的先發投手陳睦衡，他主投5又1/3局狂飆7次三振，還在此役中投出生涯新高的152公里球速，幫助球隊完封對方打線。「二刀流」的陳睦衡備受國內外球隊關注，未來很可能旅外挑戰日職。（圖／特約記者林柏年攝）
▲U18亞洲青棒錦標賽，中華隊「二刀流」的陳睦衡備受國內外球隊關注，未來很可能旅外挑戰日職。（圖／特約記者林柏年攝）

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