觀光署公布「宜花東旅遊優惠攻略」　2人同行最多可省下3200元

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▲觀光署推出宜花東旅遊優惠攻略，搭配好行觀巴、Taiwan PASS更省錢。（圖/觀光署提供）

為了振興花東觀光，交通部觀光署推動「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」2人同行1人免費的超值優惠，受到許多旅客好評，現已加碼到7000套。同時推薦超值旅遊攻略，台中出發3天2夜花東之旅，搭配Taiwan PASS、台灣好行與住宿振興優惠，2人平均下來可省下至少3200元。台北出發則是可省下2800元，讓民眾出遊輕鬆無負擔。觀光署署長周永暉表示，Taiwan PASS從台灣好玩卡變身而來，除了國際版外，特別推出台鐵版，整合了「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」。因應花蓮振興方案推出2人同行1人免費的超值優惠，原價2人5600元、優惠價2800元。周永暉表示，同時還可以搭配多項旅運及住宿等振興措施，今年底前持電子票證，含行動支付，搭乘宜花東地區台灣好行10條路線免費，台灣觀巴宜花東地區24條套裝旅遊行程2折，入住花蓮指定合法旅宿，9/1起連續3個月每人每月可加碼申請1次限量住宿補助最多1,000元等優惠。觀光署進一步舉例表示，若從台中搭台鐵自強號前往花蓮3天2夜旅遊，2人使用Taiwan PASS，較原價3260元現省460元，搭配免費台灣好行縱谷花蓮線前往慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠，並使用花蓮住宿加碼優惠折抵每人每房1000元，兩人平均整趟旅程可省下3240元。若是台北搭自強號出發到台東3天2夜旅遊，來回3132元，優惠2800元，現省332元。若再搭配台灣觀巴東海岸南段一日遊，原價每人1,600元，優惠價320元，可前往東海岸加路蘭、三仙台、都歷海灘來趟跳浪之旅，兩人平均整趟旅程至少可省下2892元。