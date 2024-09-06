不只送雞鴨便當！王世堅加碼送柯文哲「起酥蛋糕」讓他嚐人間美味

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民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，身為「資深柯黑」的民進黨立委王世堅今（6）日表示，除了送雞鴨便當外，他還要加碼送甜點「起酥蛋糕」，因為柯要「起訴」了，要讓柯嚐嚐人間美味。柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，日前經台北地檢署聲押獲無保請回，案經台灣高等法院撤銷發回，台北地方法院5日再度召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見，囚車於當晚自台北地院開往台北看守所。由於王世堅曾與柯文哲對賭，王世堅受訪時表示，經過這禮拜折騰，柯文哲跟司法密室逃脫總算結束，「我不用高空彈跳，但也履行先前講的，要送便當給他」，目前正與看守所聯絡，能否送菜要經過獄方解釋。王世堅指出，柯文哲曾說過，相信制度不要相信人，而現在就要相信我國的司法制度，柯在擔任台北市長任內，沒有好好把持自己，心沾染了貪念，就發揮157的智商，做出這樣的行為。王世堅表示，他一再用這8個字形容，「不勝唏噓、哀矜勿喜」，這不只他個人，而是全體社會心聲，柯文哲畢竟曾經得到社會那麼多民眾的信任跟支持，尤其是青年朋友們，「柯文哲欠小草們一個道歉，應正式向所有青年朋友致上最深歉意。」王世堅提到，檢方掌握的訊息、資料可能比跟社會說明的還多，畢竟司法要經過冗長的院檢辯論，檢方當然只透露資料點滴，而根據北市議會調查小組所查證，已經足夠證明柯文哲不但涉入京華城開發案，另外四大案也有非常大嫌疑。王世堅表示，他除了送雞鴨便當外，也會致上甜點「起酥蛋糕」及能量飲，因為柯文哲經過羈押，再來就要「起訴」了，要讓柯嚐嚐人間美味。