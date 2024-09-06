子瑜想SOLO出道原因曝光！媽媽連發5篇文力挺：請多多支持

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▲▼子瑜媽媽連發5篇貼文支持女兒。（圖／翻攝自X）

▲TWICE成員周子瑜發行第1張個人專輯《abouTZU》，她透露是跟JYP自薦而爭取SOLO出道機會。（圖／JYP娛樂）

南韓女團TWICE台灣籍成員周子瑜出道9年首度單飛，是團體中第3位SOLO出道的團員，首張SOLO專輯《abouTZU》在韓國時間今（6）日下午1點發行。昨日她在首爾舉行記者會，一改過去甜美可人的風格，身穿黑色低胸禮服，以性感形象登場，也透露因為看到很多人都SOLO出道，自己也想試試看，於是主動爭取這次SOLO的機會。而一向十分支持女兒的子瑜媽媽黃燕玲，也在X（舊推特）連發5篇文分享子瑜的新專輯，並說「請大家多多支持！」子瑜媽媽一向非常支持女兒的演藝事業，這次子瑜推出SOLO專輯，她在社群平台也頻頻分享女兒的MV和專輯預告。她昨日就在X上分享子瑜新歌〈Run Away〉預告，表示「9/6 Run Away，請大家多多支持！」今日稍早完整版MV曝光，她也同樣大力分享，表示「大家是不是跟我一樣期待！」也轉發多篇TWICE官方帳號的宣傳貼文，昨日至今已經發了5篇貼文。而子瑜首張個人專輯《abouTZU》收錄6首歌曲，不僅有JYP負責作詞、同時也是此次主打的〈Run Away〉，還有找來BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉，這次更有子瑜親自作詞的作品〈Fly〉。她透露，自己看到很多人SOLO出道後，自己也很想試試看，所以鼓起勇氣跟公司爭取，終於獲得發片機會，而這次親自作詞的〈Fly〉，她也笑說，若之後收到版權費，「捐出去比較好！」子瑜一路走來不簡單，因為先前傳出她遭到「JYP娛樂」不公平對待的事件，今年7月TWICE官方IG釋出《DIVE》專輯發行預告，當時就不見子瑜的個人照片，反而Mina個人照出現2張。不僅如此，今年5月團員志效為了宣傳出演的節目《房客》，還疑似模仿子瑜先前的道歉影片，讓許多人都看不下去。雖然子瑜一路受到許多不平等待遇，不過子瑜媽媽一直都力挺女兒，不僅社群上的文章幾乎都和女兒相關，先前TWICE出道8周年時，子瑜媽媽也在IG發文表示，「不知不覺就到了8周年了，每次都很慶幸當初排除萬難的讓孩子去追夢，看到孩子們在台上嘻笑打鬧又很認真的表演舞台，我們做家長的真的很欣慰。」生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》