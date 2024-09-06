子瑜新歌台韓評價兩極！冷艷風格被讚復古　全新風格超多變

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▲周子瑜在新歌中嘗試了截然不同的冷艷路線，雖然台灣粉絲大讚漂亮，但韓國粉絲反而表示不太適應子瑜的新風格。（圖／JYP Entertainment YouTube）

▲雖然粉絲的評價有所差異，但子瑜本人倒是相當期待自己的第一張Solo曲，還親自參與收錄曲〈Fly〉的填詞。（圖／JYP Entertainment YouTube）

韓國長紅女團TWICE出道至今超過8年，成員娜璉和志效陸續單飛發行Solo曲目，而台灣籍成員周子瑜8月初也驚喜宣布將推出專輯《abouTZU》，成為團體中第3位Solo出道的成員。今（6）日稍早，子瑜公開了主打歌〈Run Away〉，華麗的妝造配上深邃迷人的五官，MV一公開後就火速吸引台、韓雙方粉絲熱烈的討論。子瑜〈Run Away〉的MV公開後，在台灣多個公共論壇上掀起熱議，身為「子瑜全肯定bot」的台灣粉絲，忍不住大讚子瑜真的是「台灣之光」，也狂誇新歌〈Run Away〉：「視覺聽覺都很滿足！不愧是兩次（團名為TWICE）！」、「子瑜人美歌又好聽，跳舞也很有力。」有不少人認為，〈Run Away〉的曲風很像早年間二代團的風格，復古的曲調搭配子瑜的嗓音非常適配，不過也有少部分的粉絲認為，子瑜的音色比起這種復古感、鼓點強烈的歌，更適合唱抒情的類別。韓國粉絲的評價則是不如台灣一面倒的佳評如潮，在知名論壇Pann、Theqoo上，不少粉絲表示自己不太適應子瑜冷艷的一面外，還指出對妝造與運鏡有很大的不滿，不只畫面零碎、一直切遠景，連子瑜作為「主角」身著的表演服也與後方伴舞的衣服過於雷同。另外，也有不少韓國粉絲與台灣粉絲一樣，認為〈Run Away〉太復古，聽不大習慣，在韓國的評價可以說是相當兩極。不過，粉絲評價有所差異也是常事，子瑜本人倒是相當期待自己的第一張Solo曲，先是早在6月就搶先「劇透」消息外，從子瑜IG版面上的美照也能看的出來她相當用心的準備屬於自己的新歌，在昨天的新歌記者會上她還分享了親自《abouTZU》中收錄曲〈Fly〉填詞一事，無論評價如何，人美心善的子瑜只希望自己的歌曲能帶給聽眾共鳴並與安慰。周子瑜（쯔위）小檔案生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》