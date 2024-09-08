每天44人確診大腸癌！這招助開刀康復時間縮短30%　併發症也降低

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台灣人口老化趨勢明顯，高齡病人接受外科手術的需求也增加。台北醫學大學附設醫院針對高齡大腸癌患者導入術後快速康復(ERAS)計畫，術後康復時間縮短30%，併發症則降低25%，並將成果撰寫為論文，日前已發表於國際知名《美國老年醫學會期刊》。北醫附醫副院長、大腸直腸外科醫師魏柏立表示，根據國健署統計，大腸癌曾連續15年蟬聯台灣「癌王」，2021年大腸癌新增個案有1萬6238人，平均每天約44人確診，預計2025年邁入超高齡社會後，高齡病人會愈來愈來多，為此該院推動微創手術搭配ERAS，成功協助高齡腸癌患者術後快速康復。魏柏立舉例，80歲王伯伯日前因腸胃不舒服進行糞便潛血檢查，結果顯示異常，經大腸鏡證實為大腸癌後來到北醫附醫進行腹腔鏡微創手術，並搭配ERAS計畫，術後第1天便能進食、第4天出院返家，總住院天數6天，相較以往多需住院10天，住院天數大幅縮減。針對ERAS照護流程，魏柏立解釋，傳統手術管理方法無法充分滿足高齡病人術後康復的特殊需求，而ERAS結合營養、復健、麻醉等跨科別團隊，術前、術中及術後都有相對應的管理措施，包括術前體能訓練增強心肺功能及肌力、營養支持，助患者以最佳狀態接受手術；手術時，則根據患者身體狀況，由麻醉團隊優化麻醉深度及時間，並減少鴉片類藥物劑量等，以降低麻醉對術後復原的影響，術後則避免裝設鼻胃管，並及早拔除引流管、尿管等，使病人能快速銜接正常呼吸及飲食，及早下床活動。此外，以往患者術後排氣才可進食的建議，ERAS也調整為根據個人狀況，可於術後2小時喝水，隔天進食清流質食物，均有助加速術後康復。魏柏立表示，北醫附醫自2016年導入ERAS計畫，並分析其對80歲以上大腸癌患者接受微創手術產生的影響，團隊共蒐集360名50~64歲、114名80~89歲共兩組病人的手術結果，再分析術後功能恢復、住院時間、併發症、急診就醫及再入院率，結果顯示，八旬長者的營養較差，合併症較多，不過ERAS實施後，兩組併發症均減少，且腸道功能恢復更快，術後住院時間也縮短，急診就醫或再入院率都未提高。