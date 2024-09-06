大谷翔平代言太花錢？日飲料大廠伊藤園獲利暴跌 日媒分析主因

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日本飲料大廠伊藤園今年四月簽下洛杉磯道奇球星大谷翔平，成為旗下無糖綠茶品牌「Oi Ocha」的全球代言人，廣告遍布日本以及全球。然而，近期伊藤園公布財報，今年5月至7月的稅後純益較去年同期竟大減35%，日媒也分析背後可能原因。根據日本經濟新聞報導，伊藤園2日公布今年5月至7月營收為1250億日圓（約新台幣284億元），較去年同期成長約3%，但營業利益卻較去年同期下滑28%，稅後純益更大幅衰減35%至44億日圓（約新台幣10億元）。日經分析，主要原因是原物料成本上升等，該公司的主打綠茶飲料「Oi Ocha」在日本的發展並不順利，而且由於聘請了大谷翔平代言，廣告費用也隨之增加。「Oi Ocha」在日本的銷售並不順利，但報導提到，該產品在北美以及東南亞等海外市場，都是正成長。同時，由於與大谷簽訂代言合約，加上戶外廣告和宣傳活動等促銷活動，廣告費用增加了20%。日本週刊Flash報導，日本財經專欄媒體人松崎隆司指出，高達34億日圓（約新台幣7.7億元），的相關代言費用，短期來看，只能說廣告的效益很差。伊藤園4月30日先在日本60家全國性與地方大報買下全版廣告，刊登「伊藤園給大谷選手的加油信」，後又在美國媒體和日本主要車站、紐約時報廣場、洛杉磯市內、台北、首爾等85個地點設置大型廣告看板，廣告數量驚人。不過，松崎隆司也表示，短期來看廣告效能並不顯著，但長遠來看，民眾對品牌的認知程度還是會有效果的。