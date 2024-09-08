寶寶滾下床後吐不停！不是腦震盪　醫細心揪「腸套疊」曝獨特症狀

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▲腸套疊在嬰幼兒尤為常見，尤其是5個月至3歲階段。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

嬰幼兒從床上翻下來相當常見，不過一名嬰兒從床上跌落後持續嘔吐，家長擔心引起腦震盪，立刻送往急診，但初步檢查腦部並無異常，嘔吐卻未見好轉，還出現血便，進一步詳查，確診為危險的急症腸套疊，經手術治療，已康復出院。萬芳醫院小兒外科主任黃振盛說，腸套疊是指腸道某部分套入另一段腸道，導致腸道阻塞，在嬰幼兒尤為常見，尤其是5個月至3歲階段，其典型症狀包括陣發性腹痛、嘔吐及血便，特別是腹痛，會以20至30分鐘為一周期發作，導致嬰兒突然哭鬧，緩解後狀似正常，常使家長誤以為孩子只是鬧脾氣，進而延誤診斷。針對上述個案，黃振盛指出，該名6個月大嬰兒跌落床下後開始嘔吐，經腦部檢查未發現異常，卻仍嘔吐不止，醫療團隊觀察到嬰兒糞便中混有血液及黏液，這是腸套疊的典型指標，於是安排超音波、電腦斷層檢查，才確診為腸套疊。黃振盛強調，腸套疊可能導致一系列嚴重併發症，包括脫水、電解質不平衡，進而引發心跳加速、發燒，若未及時處理，腸道因套疊血液循環變差而缺血，將造成腸道壞死、腹膜炎等問題，最終可能危及生命。對於治療方式，黃振盛說明，通常包括非手術的灌腸治療，利用壓力將滑入的腸管推回原位，但若治療失敗，則須手術處理，例如這名嬰兒，醫療團隊最終選擇腹腔鏡微創手術，需在腹部打3個0.5公分的小洞，創傷小，恢復快，寶寶在術後僅觀察2天便健康順利返家。黃振盛提醒，腸套疊較為罕見，但潛在風險不容忽視，家長若發現孩子有周期性腹痛、嘔吐或血便等症狀，應立即就醫，早期診斷與治療將可能有效降低併發症風險。