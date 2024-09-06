麟洋配遭噴「錢少就不會打」！還原真相：王齊麟自責到不想說話

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▲「麟洋配」李洋／王齊麟合拍最後一舞。(圖/台北羽球公開賽)

▲「麟洋配」李洋／王齊麟在台北羽球公開賽提前遭淘汰，李洋也即將退役。(圖/台北羽球公開賽)

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨(5)日在台北羽球公開賽，爆冷不敵全新組合楊博涵／劉廣珩，在16強就提前止步。「麟洋配」李洋／王齊麟挾著巴黎奧運金牌的頭銜，征戰台北羽球公開賽，此戰也是李洋告別球場的最後一舞，兩人希望用冠軍畫下完美的句點。未料事與願違，賽後王齊麟一度自責到不想說話，談到王齊麟賽後懊惱的神情，李洋笑說，「齊麟給自己太大的壓力，可能太想讓我帶著冠軍退役。所以本場比賽綁手綁腳，也沒有打出正常的水準。」