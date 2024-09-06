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麟洋配遭噴「錢少就不會打」！還原真相：王齊麟自責到不想說話

記者廖聿偉/台北報導

▲「麟洋配」李洋／王齊麟挾著巴黎奧運金牌的頭銜，征戰台北羽球公開賽，可惜未能奪冠，王齊麟相當自責。(圖/台北羽球公開賽)
▲「麟洋配」李洋／王齊麟挾著巴黎奧運金牌的頭銜，征戰台北羽球公開賽，可惜未能奪冠，王齊麟相當自責。(圖/台北羽球公開賽)
台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨(5)日在台北羽球公開賽，爆冷不敵全新組合楊博涵／劉廣珩，在16強就提前止步。賽後有部分酸民質疑，「真的是奧運限定」、「可能獎金太少才沒有鬥志」等言論。但其實「麟洋配」非常想贏球，王齊麟更想用冠軍當禮物，送給即將退役的搭檔李洋。

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「麟洋配」李洋／王齊麟挾著巴黎奧運金牌的頭銜，征戰台北羽球公開賽，此戰也是李洋告別球場的最後一舞，兩人希望用冠軍畫下完美的句點。

未料事與願違，「麟洋配」16強遭遇台灣「寒流組合」楊博涵／劉廣珩，雙方一路鏖戰到第3局，李洋／王齊麟一度取得兩個賽末點，未料卻連丟4分，遭逆襲淘汰。

▲「麟洋配」李洋／王齊麟挾著巴黎奧運金牌的頭銜，征戰台北羽球公開賽。(圖/台北羽球公開賽)
▲「麟洋配」李洋／王齊麟合拍最後一舞。(圖/台北羽球公開賽)
王齊麟自責到不想說話

賽後王齊麟一度自責到不想說話，他直言，「是我打得很爛，無論是接發接、回擊等細節都沒有做好。」

李洋則為搭檔緩頰，「其實不完美也是一種美，這六年的合作創造很多美好的回憶，也經歷很多磨練，感謝王齊麟一路的陪伴。」

談到王齊麟賽後懊惱的神情，李洋笑說，「齊麟給自己太大的壓力，可能太想讓我帶著冠軍退役。所以本場比賽綁手綁腳，也沒有打出正常的水準。」

▲「麟洋配」李洋／王齊麟在台北羽球公開賽提前遭淘汰，李洋也即將退役。(圖/台北羽球公開賽)
▲「麟洋配」李洋／王齊麟在台北羽球公開賽提前遭淘汰，李洋也即將退役。(圖/台北羽球公開賽)

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