失業好傷！恐引發思覺失調症病人輕生念頭　醫曝「最高危年齡層」

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根據衛福部統計，我國思覺失調症患者約有15萬人，其平均壽命比一般人少10~15年，且約有4.5%死於自殺，對親友造成極大的衝擊與痛苦。國內最新研究顯示，愈年輕的病人，自殺風險愈高，而失業為自殺風險升高主因，另發現不分年齡層的共通現象，則是自殺死亡前三個月常發作憂鬱症與睡眠障礙，親友可多注意。此研究團隊成員、台北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師郭千哲說，過去研究曾探討思覺失調症病患的自殺風險因子，但研究對象多為全數或僅針對特定年齡層，對於各年齡層同時分析較為少見；一般而言，病人通常在發病後前幾年的自殺風險最高，因此最常見研究是針對青少年及年輕成人患者的分析，對於老年族群的研究則相對少，對於不同年齡層面臨的心理、生理問題較難釐清。針對研究內容，第一作者林月屏醫師說明，年輕的思覺失調症患者、特別是25歲以下，自殺風險最高，而隨著年齡增長，風險雖持續降低，但老年病人的自殺率仍高於同齡一般人口；至於自殺危險因子，在所有年齡層中，在自殺死亡前3個月最常合併憂鬱症及睡眠障礙，而54歲以下則易合併使用酒精或成癮性藥物。此外，研究發現發現失業為25~64歲病人自殺風險增加的重要原因；至於生理疾病，以心臟病、肺炎與中度或重度腎臟病影響較大，對於65歲以下族群較易提高自殺風險。郭千哲表示，這項研究由北市聯醫松德院區、台北醫學大學附設醫院、馬偕醫院共同進行，利用健保資料庫、全國死亡檔等大數據資料，追蹤不同年齡層自殺的風險因子並進行分析，成果已發表於著名的北歐精神醫學期刊《Acta Psychiatrica Scandinavica》。針對思覺失調症的治療，郭千哲說，除了關注合併的精神疾病外，就業狀態與其他生理問題也不容忽視，特別是工作適齡的患者若失業，最好有相關復健及心理調適介入。此外，憂鬱情緒仍是自殺重要因素，但有些患者不太表達心情，所以醫師必須更為仔細評估，尤其是老年病人的自殺風險仍較一般族群高，需多加注意，而中年前的酒精限制與毒品防治則相對重要。郭千哲指出，此研究結果可提供醫療機構、精神健康專業人員作為防治依據，可依不同年齡層制定合適的治療措施，民眾也可參考，共同努力降低自殺風險。