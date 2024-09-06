邵雨薇親吐吳慷仁小浪漫！他幫吹頭髮被嫌「亂吹」　慶生計畫曝光

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▲今（6）日邵雨薇出席隱形眼鏡品牌記者會，提及和吳慷仁的私下互動（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲吳慷仁（右）與邵雨薇（左）的戀情十分穩定。（圖／吳慷仁臉書）

女星邵雨薇和男友吳慷仁穩定交往，儘管生活忙碌，仍不時會在社群平台上放閃，今（6）日她出席隱形眼鏡品牌記者會，提及和吳慷仁的私下互動，透露對方的小貼心，會在她累到醒不來的時候幫忙卸妝，雖然曾經要求對方幫忙吹頭髮，但最後卻放棄，「他會亂吹，還是自己吹比較好。」接下來她即將迎來生日，也曝光慶生計畫。邵雨薇的愛貓「哥哥」去年（2023）過世，愛貓的她一直覺得心裡空蕩蕩的，因此最近養了新的小貓，提及「哥哥」她透露，「有時候想到還是會哭，但現在想到牠會覺得開心，回憶是開心的。」儘管小貓剛來時，不受家裡的貓咪歡迎，但經過一兩個禮拜，最近狀況已經越來越好，她也更放心，「我還會把小貓帶到照片（哥哥遺照）前跟牠說，這是你的親弟弟。」最近吳慷仁傳出將到中國去和知名演員孫儷合作，邵雨薇坦言她有看到新聞，但他們私下不太會聊工作的事，「就像今天他知道我有工作，但不知道我是來幹嘛。」被問到如果平常太累，吳慷仁是否會貼心幫忙摘隱形眼鏡，她立刻害怕直呼，「不行！我會怕，不准碰我的眼睛，最多幫我卸妝。」她分享之前有次和朋友玩太開心，回家累到直接睡著，半夢半醒間發現吳慷仁默默幫她卸妝，笑說，「沒有卸乾淨，但有卸比沒卸好。」邵雨薇補充，吳慷仁也曾幫她吹頭髮，「但他吹頭髮的方式跟吹寵物一樣，他會亂吹，會爆炸毛躁，還是自己吹比較好。」她直言兩人都很忙，沒什麼時間相處，但每天都會用零碎的空閒時間聊天，透露接下來中秋節會和朋友們一起烤肉，朋友們也開始約飯局幫她慶生，「男友沒有計畫，一般來說就一起吃吃飯。」她也表示自己不是個浪漫的人。