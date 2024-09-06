應曉薇涉收沈慶京4700萬賄款！收押第8天提出抗告　高院已收案

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京華城弊案風暴持續擴大，台北地方法院5日裁定柯文哲收押禁見，除了柯文哲以外，台北市議員應曉薇、其助理助理吳順民、威京集團主席沈慶京、北市前副市長彭振聲等人全都遭羈押。應曉薇的委任律師在今（6）日下午2點時許，將抗告狀遞交北院，北院轉送到高等法院，目前已分案，待高院法官裁定是否駁回或發回更裁。據了解，威京集團主席沈慶京在2018至2021年間，透過威京集團旗下公司陸續匯款高達4千餘萬元賄款，給國民黨台北市議員應曉薇請求幫忙協調。應曉薇收款後先後找到彭振聲、柯文哲施壓希望放寬京華城容積率。根據檢調調查，沈慶京曾透過集團子公司分兩筆撥款2000萬元、2500萬元至應曉薇創辦的協會帳戶，應曉薇曾領出500萬元轉存男友王尊侃的帳戶、300萬元清償貸款，助理陳佳敏也曾提領協會帳戶中200萬元現金，存入應曉薇帳戶支付信用卡費。檢廉8月27日晚間因發現應曉薇突然現身桃園國際機場，打算搭機前往香港，卻在通關時發現自己遭到境管，後續再直奔台中國際機場，唯恐意圖逃亡，廉政署派出廉政官前往台中機場將應曉薇拘提到案，最終應曉薇與其助理吳順民遭收押。對此，應曉薇否認收賄，表示錢是家裡的，不是沈慶京給的，會先到桃園機場再到台中國際機場要出境到香港，是因為心情不好，且家裡有年邁高齡母親，到香港可以買到需要的藥品。