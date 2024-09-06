赴澎湖勗勉國軍！賴清德：政府採減法思維「專注戰訓本務」

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總統賴清德今（6）日前往澎湖勗勉國軍，他表示，政府會做國軍的後盾，無論是營區生活環境或是武器裝備等，都會持續精進，同時，也會採用減法的思維，讓大家可以更專注在戰訓本務上。秋節將屆，賴清德上午前往澎湖勗勉「空軍天駒部隊」、「澎防部防空連」及「海軍146艦隊」，先後視導機庫堡、接戰程序演練、射擊操作及接戰演練等，並以廣播方式慰勉「鄭和軍艦」海軍弟兄姊妹。午間，賴清德與官兵代表會餐，慰勉官兵辛勞。賴清德致詞時表示，非常高興能和各位海軍弟兄姊妹見面，今年7月份的漢光演習，雖然受到「凱米」颱風影響，澎防部依然如期完成「鎮疆操演」，要感謝弟兄姊妹們的辛勞。賴清德提到，「鎮疆操演」當天，海空軍的兵力支援，因為受到天候影響而取消，但是146艦隊不論是在「聯合截擊作戰」，或是「精準飛彈射擊」等各項演訓中，都充分展現專業以及勤訓精練的成果。賴清德說，大家都是守護國家安全的重要力量，他要感謝各位平時致力於戰訓本務，也全天候待命守護海疆。賴清德說，再過不久就是中秋節，因為有大家堅守崗位，國人才能安心過節，政府也會做國軍的後盾，無論是營區生活環境或是武器裝備等，都會持續精進，同時，也會採用減法的思維，讓大家可以更專注在戰訓本務上；他期待，各位都能持續秉持忠義軍風，成為一支兼具「榮耀、紀律、戰力」的鋼鐵勁旅。